Shakira se ha entregado a su audiencia mexicana de forma intensa, en su gira más ambiciosa “Las mujeres ya no lloran World Tour” en su paso por México deja 11 fechas totalmente vendidas en tres ciudades. El 23 de marzo fue su tercera fecha con un Estadio GNP de Ciudad de México a reventar pese a ser en domingo.

EL RÉCORD DE SHAKIRA

Las siete fechas programadas de Shakira en Ciudad de México han roto todos los récords establecidos en el recinto más importante de la capital, y uno de los más visitados del hemisferio occidental por artistas mexicanos, latinoamericanos e internacionales. Este logro permitirá que cerca de medio millón de personas disfruten de su espectáculo, con el cual cerrará la etapa latinoamericana de su gira en México.

Su parada en la capital mexicana ha representado una poderosa derrama económica en distintos rubros de servicios turísticos, desde transportación, hotelería y consumos, esta cifra rebasa los 3,000 millones de pesos, según cifras de la CANACO capitalina.

LA LOBA AULLÓ CON SU MANADA

En sus fechas anteriores se habían presentado demoras a la hora de iniciar los recitales, aunque para la fecha del 23 se había planeado a las 7:30pm, pero se anunció una reprogramación a las 8:30pm. Fue hasta las 9:00pm que las luces se apagaron con lo que se iluminó la pantalla con una imagen en IA de la colombiana atravesando el desierto. Los gritos de emoción de sus miles de fans hicieron vibrar el recinto de la Magdalena Mixihuca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

La originaria de Barranquilla, Colombia propuso un viaje por los temas de su más reciente producción “Las mujeres ya no lloran”, mismos que cantó íntegros y combinando con los éxitos que hicieron de la colombiana una estrella internacional y parte del cancionero latinoamericano. “La fuerte”, “Girl like me”, pero fue hasta que se escucharon las primeras estrofas de “Las de la intuición” y todo se tiñó de morado. Hay que destacar que ese es el look favorito de los asistentes al concierto, tanto hombres como mujeres, puesto que no había espacio sin una peluca de color morado a la vista. Temas poderosos como “Acróstico” emocionaron a la audiencia. Fue hasta que se escuchó “Hips don’t lie” con el que la fiesta se encendió y nadie paró de bailar mientras las caderas de Shakira tomaron el escenario. “Chantaje”, “Monotonía”, “Addicted to you” y “Loca” demostró el talento de su equipo de bailarines.

Las mujeres no lloran, las mujeres facturan

Sin duda los temas clásicos como “Ojos así”, “Pies descalzos”, “Antología” y “Ciega sordomuda” hicieron que las 65,000 personas en el Estadio GNP corearon a todo pulmón.

La cumbre del espectáculo llegó con el tema “Suerte”, “Waka, waka”, para cerrar con sus temas icónicos de esta gira con aullidos de “Loba” y una nueva versión extendida de “Session Vol. 53” con el que el escenario se llenó de luz y baile tanto en la pasarela del escenario, un pasillo donde la colombiana animó a sus fans para hacerlos corear a todo pulmón “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

Aun quedan 25, 27, 28 y 30 de marzo para los fans que siguen esperando a la líder de la manada. N

