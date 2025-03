El legendario cantante británico Sting, se presentará el 17 de mayo en Tulum, Quintana Roo, como parte de la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest. Este evento, que promete ser un hito cultural y turístico, fue anunciado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien destacó que la presentación del artista será gratuita y abierta al público.

EL CARIBE MEXICANO CELEBRA SU RIQUEZA CULTURAL

El Mexican Caribbean Music Fest representa la evolución natural del Festival de Jazz de la Riviera Maya, consolidándose como una plataforma de excelencia musical y un impulsor del turismo en la región. Este festival no solo celebra la música, sino también la riqueza cultural, turística y natural que Quintana Roo tiene para ofrecer al mundo.

La gobernadora Lezama resaltó que este evento se enmarca en la celebración del 50 aniversario de Quintana Roo, reforzando el posicionamiento del estado como un destino líder a nivel global. “Quintana Roo se alza como una plataforma clave para fortalecer el turismo y la cultura en esta nueva forma de gobernar. Gracias a iniciativas como esta, enriquecemos y potenciamos la experiencia de quienes nos visitan”, afirmó.

STING EN TULUM EN EVENTO GRATUITO

La presentación de Sting en Tulum será el plato fuerte del festival, atrayendo a miles de visitantes y amantes de la música de todo el mundo. El artista, conocido por éxitos como “Every Breath You Take”, “Fields of Gold” y “Shape of My Heart”, ofrecerá un espectáculo inolvidable en uno de los escenarios más emblemáticos del Caribe mexicano.

La gobernadora Lezama extendió una invitación abierta a todos aquellos que deseen disfrutar de esta noche llena de música y talento. “Es una oportunidad única para vivir una experiencia cultural y musical en un entorno paradisíaco como Tulum“, expresó.

El Mexican Caribbean Music Fest no solo es una celebración musical, sino también un motor económico para la región. Se espera un aumento significativo en la ocupación hotelera durante mayo, especialmente en destinos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún, conocidos por sus playas espectaculares y su vibrante vida nocturna.

¿COMO CONSEGUIR LOS ACCESOS AL EVENTO?

El evento será el 17 de mayo en el Parque Zamná en el corazón de Tulum, y aunque sea un evento sin costo se requieren boletos para ingresar al espectáculo del Mexican Caribbean Music Fest. Esto se puede hacer por medio de la página de Full Pass. N