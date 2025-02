El elenco de Stranger Things se prepara para despedirse de la icónica serie, pero sus estrellas seguirán brillando en la industria. Millie Bobby Brown, quien alcanzó la fama mundial interpretando a Eleven, continúa su ascenso en el cine con Estado Eléctrico, su nueva película de ciencia ficción dirigida por los hermanos Russo.

El film, que llegará a Netflix el 14 de marzo, cuenta con la participación de Chris Pratt y se desarrolla en un futuro distópico donde la tecnología ha pasado de ser un aliado a una amenaza. Durante la presentación en España, Brown reveló su entusiasmo por trabajar con los directores de Avengers: Endgame:

“Se convirtió en un objetivo para mí trabajar con los hermanos Russo. Sabía que iba a decir que sí me ofrecieran lo que me ofrecieran, pero cuando me propusieron Estado Eléctrico fue un sí inmediato”, expresó la actriz en rueda de prensa en Madrid.

TECNOLOGÍA Y EL IMPACTO EN LAS RELACIONES HUMANAS

En Estado Eléctrico, Brown interpreta a Michelle, una joven que, tras la pérdida de su familia, inicia un viaje en un mundo dominado por robots y tecnología descontrolada. La película ofrece una profunda reflexión sobre el uso de la tecnología, un tema que resonó con el propio Chris Pratt:

“Soy adicto a mi teléfono. Necesito tener cuidado y no darle toda mi atención a algo que no es sano. Es como una droga”, confesó el actor.

Por su parte, Millie Bobby Brown destacó su distanciamiento de la hiperconectividad digital:

“Yo estoy muy apartada de la tecnología, tengo mucha suerte, nunca me ha interesado estar con el móvil, no lo encuentro divertido”, afirmó. Además, subrayó el mensaje central de la película: “Mi generación necesita ver una película como esta porque creo que el mensaje es ‘párate a mirar cómo es tu relación con la tecnología’. Puede tener beneficios, pero es una de las razones por las que mi generación tiene problemas de salud mental”, reportó El HuffPost.

UN DUELO EN LA PANTALLA

Uno de los mayores retos para Brown en esta producción fue representar el duelo de su personaje con autenticidad y respeto:

“Todo el mundo ha experimentado el duelo alguna vez y tiene tantas capas… así que representar que Michelle todavía está en ese proceso y hacerlo de una forma que no fuera irritante fue lo más complicado”, explicó la actriz.

En esta línea, Chris Pratt destacó la importancia de la creatividad en la construcción de la historia: “Teníamos un folio en blanco para crear el personaje. Fue un gran desafío crear algo nuevo, con mi imaginación y la colaboración con estos fantásticos directores y guionistas. Aportar el toque de humor a la película, la nostalgia…”.

MILLIE BOBBY BROWN Y SU FASCINACIÓN POR LOS 90

Ambientada en los años 90, Estado Eléctrico requirió un proceso de inmersión para Millie Bobby Brown, nacida en 2004. La actriz se inspiró en íconos de la época para construir su personaje:

“Vi una foto de Drew Barrymore y quise basarme en ese look. Los noventa son mi época favorita, así que me lo he pasado muy bien en esta promo”, confesó la intérprete, cuyo estilo ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales.

Con un mensaje poderoso sobre la tecnología, el duelo y la nostalgia noventera, Estado Eléctrico promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de Netflix en 2025. N

