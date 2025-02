Shrek es una de las películas más taquilleras de la animación, con cuatro películas —además de un spin-off de la historia del Gato con botas— ha creado fans de varias generaciones que han reído y sufrido con las peripecias del ogro, Fiona y su familia extendida.

EL AVANCE DE SHREK 5 QUE DISGUSTÓ A LOS FANS

La quinta entrega de Shrek está programada para las navidades del 2026 según deja ver el video de apenas 27 segundos. Aunque los personajes mantendrán sus voces históricas en inglés (y posiblemente en español, que fue parte de la receta de su éxito en el público mexicano). En su idioma original cuenta con el trabajo de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, y ahora Zendaya. Esta apariencia renovada y con trazos distintos no dejaron conformes a los fans que han criticado este up grade del habitante del pantano.

LAS REACCIONES Y MEMES CONTRA SHREK 5

La apariencia del ogro y su familia se han convertido en memes recurrentes no solo en Estados Unidos. En México y América Latina su imagen es fuente de humor y bromas, aunque este cambio no agradó para nada y resultó en reclamos a la producción por la modificación a Shrek, Burro y Fiona en primer termino. Aunque la inclusión de Zendaya no está siendo bien recibida por algunos fans de la historia animada.

WHAT DID THEY DO TO MY BOYS?!?!?😭😭😭 pic.twitter.com/Ez7lldGhHz — Zadkiel Lira (@ZadkielLir8937) February 27, 2025

Se hizo canon pic.twitter.com/NfLk8eqSQ3 — Rex Starkiller (@StarkillerRex) February 27, 2025

SHREK EN NÚMEROS

La franquicia de Shrek ha demostrado ser un fenómeno tanto en taquilla como en la venta de mercancías desde su debut en 2001.

Su éxito en taquilla:

Shrek (2001): Recaudó más de 484 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un éxito global.

Shrek 2 (2004): Superó a su predecesora con una recaudación de 484 millones de dólares en Estados Unidos y 478 millones en el resto del mundo, totalizando aproximadamente 962 millones de dólares.

Shrek Tercero (2007): Continuó la tendencia exitosa con 322,7 millones de dólares en Estados Unidos y 476,2 millones internacionalmente, sumando alrededor de 798,9 millones de dólares.

Shrek Forever After (2010): Aunque con una recaudación menor, mantuvo el interés del público, contribuyendo al éxito continuo de la franquicia.

En total, las cuatro películas principales han acumulado cerca de 2.900 millones de dólares en taquilla global, según datos de EW.

En resumen, el éxito de Shrek en taquilla y en ventas de mercancías ha consolidado su posición como una de las franquicias más rentables y queridas en la industria del entretenimiento ¿Estás de acuerdo con el cambio de imagen de los personajes? N

