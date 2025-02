El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzará a vender un nuevo tipo de permiso de residencia llamado “Tarjeta Dorada”, con un precio de 5 millones de dólares. Este nuevo programa busca atraer a inversionistas adinerados con la promesa de un camino a la ciudadanía.

Durante su declaración en el despacho oval de la Casa Blanca, Trump explicó que esta tarjeta será similar a la Green Card, pero con un nivel de sofisticación superior. Según el presidente estadounidense, los titulares de este permiso:

La venta de la Tarjeta Dorada comenzará en dos semanas, según detalló Trump.

Actualmente, existe un programa similar llamado EB-5, que otorga la Green Card a extranjeros que invierten en el país. Sin embargo, Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, indicó que será reemplazado por la Tarjeta Dorada de Trump, argumentando que el EB-5 está vinculado a fraudes y facilita la residencia a bajo costo.

Trump sugirió que esta tarjeta podría estar disponible para oligarcas rusos, algunos de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos tras la invasión de Rusia a Ucrania. “Conozco a algunos oligarcas rusos que son muy buenas personas”, comentó el exmandatario.

NEW: Trump says U.S. will start selling permanent residency, or “gold cards”, for $5 million per person pic.twitter.com/FqelxTEpUQ

— BNO News Live (@BNODesk) February 25, 2025