El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el lanzamiento de nuevas campañas publicitarias para prevenir el consumo de drogas, inspiradas en las estrategias implementadas en México. La decisión surgió tras una conversación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien elogió como una mujer “maravillosa” durante su intervención en una cumbre de inversión en Miami.

Trump, conocido por su postura firme contra la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, reveló detalles del intercambio que mantuvo con Sheinbaum. Durante la charla, el republicano expresó su sorpresa al saber que México no enfrenta un alto consumo de drogas como Estados Unidos.

“Ella dijo algo que realmente me impactó”, contó el presidente de 78 años.

Acto seguido narró el diálogo que mantuvieron.

President Trump on conversation with Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo: “To the President of Mexico, thank you very much, I appreciate it…we’re going to do a great advertising campaign saying how bad it is, how drugs are so bad for you.” pic.twitter.com/l2NRi8jLCO

— CSPAN (@cspan) February 20, 2025