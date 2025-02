La mañana del martes 25 de febrero, un avión de Southwest Airlines y un jet privado tuvieron un susto en el Aeropuerto Midway de Chicago, lo que obligó a la tripulación de vuelo a realizar una maniobra para remontar el vuelo “go-around”, como se le conoce en inglés, para evitar un posible incidente.

El vuelo 2504, con la ruta Omaha – Chicago (Midway), de Southwest aterrizó de manera segura después de maniobrar para esquivar al otro avión que estaba en la pista, confirmó la aerolínea a varios medios de comunicación.

Este incidente se produce en un contexto de preocupaciones crecientes sobre la seguridad aérea en 2025. El 29 de enero, una colisión catastrófica en pleno vuelo ocurrió sobre el río Potomac cerca de Washington, D.C., involucrando al vuelo 5342 de American Airlines, un Bombardier CRJ700, y un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del ejército de Estados Unidos. Trágicamente, las 67 personas a bordo de ambos aviones fallecieron, convirtiéndose en el peor desastre aéreo de Estados Unidos en casi 24 años.

Este accidente también ocurre en medio de recortes en la Administración Trump, que a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), despidió a aproximadamente 400 empleados provisionales de la FAA, incluidos aquellos en roles de apoyo a inspectores de seguridad y operaciones aeroportuarias. Aunque se aseguró que los puestos críticos de seguridad no fueron afectados, los representantes sindicales y ex empleados argumentaron que los despidos incluyeron personal esencial, como asistentes de seguridad aérea y mecánicos de mantenimiento, cuya labor es crucial para mantener los estándares de seguridad en la aviación.

El vuelo de Southwest se encontraba en su aproximación final cuando los controladores de tráfico aéreo notaron que un jet privado, identificado como un FlexJet LXJ560, había ingresado a la pista 31C.

🔴 Close Call at Chicago Midway! Southwest Flight #WN2504 had a near-miss when FlexJet LXJ560 crossed Runway 31C.

Captured by webcam host via @airwaysmagazine🎥✈️ pic.twitter.com/fWU7R6JfZk

— AirNav Radar (@AirNavRadar) February 25, 2025