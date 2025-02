Un cúmulo de recientes desastres aéreos ha incrementado la preocupación de los pasajeros, llevando a algunos a adoptar medidas preventivas adicionales o incluso a abstenerse de volar, aunque esto signifique sacrificar oportunidades laborales.

Todd Ringler, ejecutivo de relaciones públicas que viaja con frecuencia tanto por negocios como por placer, comentó a Newsweek:

Ringler, de 57 años y residente de Nueva York, agregó que en sus más de 25 años de experiencia no había tomado tal precaución. Además, señaló que la creciente ansiedad entre algunos pasajeros podría mitigarse contratando a más controladores aéreos, una necesidad que se ha agravado en más de una década.

Una encuesta reciente reveló que el 64% de los adultos en Estados Unidos considera que volar es “muy o algo seguro”, en comparación con el 71% en 2024. Asimismo, solo el 55% de los encuestados confía “mucho o moderadamente” en las agencias gubernamentales para garantizar la seguridad aérea, cifra inferior al 62% del año anterior.

Aunque algunos viajeros minimizan los accidentes, como Gary Stein, de 40 años, quien afirma que, a pesar de las anomalías, “las aerolíneas están haciendo lo mejor que pueden”, otros han cancelado viajes. Lou Marone, padre de dos y residente en Yardley, Pensilvania, canceló una excursión planeada a Alaska debido a preocupaciones sobre la escasez de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA). Del mismo modo, Frenchi Jones, de 44 años, en Richmond, Virginia, declaró que su ansiedad es tan alta que espera que el mal tiempo cancele su vuelo programado.

Entre los incidentes recientes se encuentran:

Hasta la fecha, el NTSB ha registrado 94 accidentes en lo que va del año, incluyendo 13 con víctimas fatales, y un total de 173 incidentes en los dos primeros meses de 2024.

There’s a growing media narrative that there are more airplane crashes now in Trump’s presidency than under Biden. This is false. ⁰⁰Here are the facts: In Biden’s first month, there were 57 aviation incidents in the U.S., compared to 35 under Trump.⁰⁰The need for immediate…

— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 20, 2025