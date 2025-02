Lo que comenzó como “un vuelo típico de Minneapolis a Toronto” el lunes para John Nelson, rápidamente se convirtió en “un caos total”.

Nelson, junto con otras 79 personas, viajaba en un avión de Delta Airlines que se estrelló y quedó volcado sobre su techo, causando heridas a 17 pasajeros.

“Afortunadamente, todos estaban bien”, declaró Nelson a CNN. “Fue un caos total… es una montaña rusa emocional que atraviesas, pero son cosas que esperas no volver a ver”.

El vuelo, operado por Endeavor Air, filial de Delta Air Lines con sede en Minneapolis, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Imágenes del lugar muestran al Mitsubishi CRJ-900LR volcado en la pista nevada mientras los equipos de emergencia lo rocían con espuma. A pesar del impacto, los 80 ocupantes del avión sobrevivieron.

New footage emerges of the Delta plane crash at Toronto Pearson Airport last night. It’s a miracle anyone survived! 👀

The aircraft had 80 people on board, with 18 injured, including 3 in critical condition.pic.twitter.com/EXWJCoP3gH

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 18, 2025