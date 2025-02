Hunter Schafer, actriz transgénero conocida por su papel en Euphoria de HBO, reveló que su pasaporte renovado ahora muestra su género como masculino. La actriz atribuyó este resultado a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump tras su regreso al cargo.

¿POR QUÉ LE CAMBIARON LOS DOCUMENTOS A HUNTER SCHAFER?

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha revocado varias protecciones para las personas transgénero. La orden ejecutiva, titulada “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal”, establece que las agencias gubernamentales de Estados Unidos solo reconocerán los géneros masculino y femenino asignados al nacer. Además, la Oficina de Asuntos Consulares suspendió las solicitudes de cambio de marcador de género en los pasaportes, impidiendo las actualizaciones para personas trans cuyo certificado de nacimiento no coincide con su identidad de género.



LA DENUNCIA DE HUNTER SCHAFER

Schafer, de 26 años, contó a sus más de 7 millones de seguidores en redes sociales que solicitó la renovación de su pasaporte tras el robo de su anterior documento en Barcelona. Aunque completó la solicitud marcando su género como femenino, recibió el pasaporte con el marcador cambiado a masculino.

“La llené como siempre lo hago, puse ‘femenino’, pero al recibirlo vi que lo habían cambiado a ‘masculino’”, explicó Schafer en un video de ocho minutos publicado en sus redes sociales. La actriz cree que las agencias gubernamentales ahora deben cruzar los datos de las solicitudes con los certificados de nacimiento.

Aunque afirmó que una letra en su pasaporte no define su identidad, expresó preocupación por el impacto de la medida en la comunidad transgénero: “No me importa que hayan puesto una ‘M’ en mi pasaporte. No cambia quién soy ni mi identidad trans. Sin embargo, sí dificulta un poco la vida”. Schafer anticipa complicaciones al viajar internacionalmente, como tener que revelar su identidad trans a los agentes de control fronterizo.

DEMANDAS LEGALES Y REACCIONES

Grupos de defensa de los derechos transgénero han condenado la política, advirtiendo que podría aumentar la discriminación, las restricciones de viaje y los obstáculos burocráticos. “Esto es solo el comienzo”, señaló Schafer, expresando temor por la implementación progresiva de estas medidas.

El 8 de febrero, siete demandantes transgénero y no binarios presentaron una demanda federal contra la orden de Trump. Durante su discurso inaugural, Trump declaró: “Pondré fin a la política gubernamental de intentar manipular la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo existen dos géneros: masculino y femenino”.

Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign, afirmó: “La nueva administración intenta dividir a nuestras comunidades, pero nos negamos a retroceder o dejarnos intimidar. Lucharemos contra estas medidas con todas nuestras fuerzas”. Por su parte, Reid Solomon-Lane, padre de familia y uno de los demandantes, declaró a ABC News: “Después de 18 años de transición, pensé que podría vivir con seguridad y tranquilidad. Ahora, la orden ejecutiva de Trump y la nueva política de pasaportes amenazan esa vida”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva contra la administración Trump, argumentando que la política es discriminatoria e inconstitucional. La querella nombra como demandados a Trump, al Departamento de Estado de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio. N

