Los fans de Euphoria están más emocionados que nunca. Tras años de espera, la tercera temporada de la serie de culto de HBO, dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, ha entrado oficialmente en producción.

Además del regreso de estrellas como Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, la gran sorpresa de esta temporada es la incorporación de Rosalía al reparto.

La artista catalana compartió su emoción en redes sociales, confirmando su participación en la serie:

“Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una buena letra es ser una mejor intérprete cada día”, escribió Rosalía.

“Euphoria ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y más agradecida de poder actuar junto a estas increíblemente talentosas personas que admiro tanto y aportar mi granito de arena para hacer realidad la visión de Sam.”

La noticia vino acompañada de una primera imagen de Rosalía en la serie. En la foto, la cantante aparece con un collarín mientras bebe un refresco y luce sus icónicas uñas largas, un guiño a su estética de 2019.

ROSALÍA quote: “If there’s anything that excites me as much as finding a good melody or a good lyric, it’s becoming a better performer every day. Euphoria has been my favorite series of the last few years and I couldn’t be happier and more grateful to be acting alongside all… pic.twitter.com/EbIBUdinvL

— euphoria (@euphoriaHBO) February 14, 2025