La “reina del pop”, Madonna, ha lanzado fuertes críticas contra Donald Trump tras su reciente mensaje en redes sociales en el que se autodenomina “rey”. En su publicación en la red social X, Trump compartió:

Este mensaje, en el que el expresidente elogiaba la ofensiva de su gobierno para eliminar el peaje diurno en Manhattan, enfureció a Madonna, quien ha sido una férrea opositora de Trump desde su primer mandato. La cantante expresó su indignación en un tuit, afirmando:

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025