Kevin Spacey, protagonista de Seven: los siete pecados capitales (1995), vuelve a estar bajo el ojo público tras una nueva demanda en Londres por agresión sexual. La denuncia fue presentada por un exactor, según confirmó este miércoles a la agencia AFP el bufete de abogados que lo representa.

Ruari Cannon demandó al actor ganador del Óscar por Belleza americana (1999) y Los sospechosos de siempre (1995) ante la alta corte, así como dos organizaciones relacionadas con el teatro londinense Old Vic, a las que Kevin Spacey dirigió entre 2003 y 2015, indicó.

El bufete de abogados Fieldfisher no precisó el contenido exacto de las acusaciones presentadas por su cliente en este procedimiento civil. En un documental difundido en mayo de 2024 en Channel 4 y denominado Spacey Unmasked, Ruari Cannon había acusado a Kevin Spacey de tocarlo de manera inapropiada en público en Londres, en el año 2013, cuando él tenía 21 años y el actor estadounidense 53 años.

Incluso en ese material otros nueve hombres acusaron al actor, quien rechazó las declaraciones. En julio de 2023, luego de un mes de un proceso altamente mediático en Londres, Kevin Spacey resultó absuelto de las acusaciones de agresión sexual presentadas por cuatro hombres. En Estados Unidos, también enfrentó acusaciones similares y, en 2022, un tribunal civil de Nueva York lo declaró no culpable. Para 2019, otro caso en su contra quedó archivado.

KEVIN SPACEY: DEMANDA TRAS DEMANDA DESDE EL MOVIMIENTO #METOO

Esas acusaciones que surgieron en el contexto del movimiento #MeToo detuvieron la carrera de Kevin Spacey, quien entonces estaba en la cumbre del éxito elogiado especialmente por su papel de Frank Underwood en la exitosa serie House of Cards (2013).

En contexto, las primeras acusaciones contra Spacey surgieron en 2017 al inicio del #MeToo. A raíz de ello, quedó fuera de House of Cards y de otros proyectos en los que iba a participar. Posteriormente desapareció totalmente de las pantallas. Durante sus interrogatorios por la policía, difundidos durante el juicio, los cuatro hombres dijeron que no se habían atrevido a hablar antes por miedo a no ser creídos, al enfrentarse a una figura muy famosa e influyente.

Ante el jurado, el actor se describió a sí mismo como un “gran ligón”, pero negó cualquier comportamiento “violento”, “agresivo” o “doloroso”, afirmando que los argumentos de la acusación eran “débiles”. Se declaró “destrozado” por las acusaciones y habló, visiblemente emocionado, de su “reputación perdida”. El cantante británico Elton John testificó desde Mónaco a su favor. N

(Con información de AFP)

