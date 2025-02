El cantante británico Ed Sheeran fue sorprendido por las autoridades en una concurrida calle de Bengalore, India, cuando la policía le desconectó el micrófono en plena actuación por no contar con un permiso oficial.

Sheeran se encontraba interpretando su éxito Shape of You antes de su concierto del domingo por la noche cuando un agente de seguridad interrumpió su actuación. Las imágenes, transmitidas por canales de televisión locales, muestran el momento exacto en que la policía apaga su micrófono, generando abucheos entre los espectadores.

Ed Sheeran seems like such an awesome guy

he was street busking in Bangalore and the police came and unplugged him 😭 pic.twitter.com/khWD9BACC9

