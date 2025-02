“Mi sueño era ser arquitecto”, recuerda José R. Sánchez al iniciar nuestra conversación. “En aquel entonces, no era como hoy, donde puedes usar una computadora para diseñar un edificio o remodelar un parque; todo se hacía a mano”. Para pagar sus estudios de arquitectura en el City College de Nueva York, alternaba entre el trabajo y la universidad, hasta que las demandas se volvieron insostenibles. “Después de tres años, decidí que un título en psicología era un camino más realista, aunque fue una decisión difícil”, admite.

Un encuentro inesperado con un profesor de historia cambiaría su trayectoria. “Me recordó que solo el cuatro por ciento de los hispanos tenía un título universitario y me preguntó qué quería hacer con mi vida”, relata. El profesor le sugirió una carrera en trabajo social, una idea que inicialmente descartó. “El trabajo social no era mi primera pasión, pero eventualmente decidí adaptarme a mis circunstancias. Quería ser un profesional, y este camino me dio esa oportunidad. En ese momento, ya no se trataba de mí; se trataba de ser un ejemplo”.

“Los latinos representan aproximadamente el 20% de la población, pero solo entre el 5% y el 7% de los médicos en Estados Unidos son latinos.” José R. Sánchez

Tras graduarse con un título en psicología y una maestría en trabajo social, el joven profesional inició su carrera en un hospital en Brooklyn. “Al principio, no sentía que fuera particularmente hábil en el campo”, confiesa. “Pero tenía una facilidad para conectar con las personas, y descubrí un talento para el liderazgo”. Cinco años después, impulsado por un sentido de propósito cada vez mayor, hizo la transición hacia la gestión hospitalaria, una decisión que marcaría el inicio una historia ejemplar. “La gestión me dio la oportunidad de crear una transformación en una población más amplia, liderar el cambio y hacer una diferencia”.

Su ascenso fue rápido: Pronto fue nombrado jefe de gabinete del Departamento de Salud Mental de la Ciudad de Nueva York por el alcalde David Dinkins, y más tarde, vicepresidente senior de la Red de Salud Generations +/Northern Manhattan, una de las redes de atención médica más grandes de la ciudad.

Estas primeras experiencias, particularmente aquellas que revelaban inequidades sistémicas, solidificaron su misión. “Sentí que, como profesional latino, podía conectar de manera más auténtica y servir como modelo a seguir. Y conecté de inmediato porque mis valores eran claros: quería cuidar a las personas y transformar el sistema.”

A medida que avanzaba, se dio cuenta de cuánto le faltaba por aprender. Una de sus estrategias de crecimiento fue involucrarse en asociaciones médicas de Nueva York. “Algunos de mis trabajos surgieron de esas conexiones. También aprendí sobre la influencia de la política en nuestro trabajo. No puedes ser un gran líder en este sector si te enfocas únicamente en la gestión interna y las operaciones, incluso si eres excelente en ello”, explica. “También necesitas entender las políticas y sus implicaciones más amplias. Siempre les digo a las nuevas generaciones de líderes: si quieren triunfar en este campo, deben conectar ambos mundos”.

Hoy en día una de sus prioridades es reunirse con funcionarios electos en Washington, D.C. para abordar disparidades en salud y promover mejoras en la atención médica de poblaciones vulnerables en todo el país.

¿UNA NUEVA ERA?

Sin embargo, la política podría experimentar cambios significativos bajo la nueva administración. “Por lo que he escuchado, hay mucho énfasis en eficiencia, lo que significa reducir la burocracia, pero también disminuir la inversión en programas a nivel nacional”, comenta, haciendo una pausa para reflexionar sobre las implicaciones. “Me preocupa particularmente el futuro del Affordable Care Act: si sobrevivirá y qué cambios podrían seguir; y las posibles reformas en Medicaid y Medicare, especialmente en términos de financiamiento”.

“Espero que las personas designadas para ocupar puestos clave tengan el entendimiento y la sensibilidad necesarios para comprender el peso de sus decisiones, especialmente en las minorías”, dice, reflejando las inquietudes de varios líderes de la industria. “Cuando pienso en las poblaciones latinas en áreas urbanas como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, su estado de salud es extremadamente precario en lo que respecta a condiciones prevenibles, como el cáncer de mama o de próstata. Si estos programas se eliminan en nombre de la eficiencia, corremos el riesgo de perder avances críticos”.

“La calidad impulsa el crecimiento. Si los pacientes tienen excelentes resultados y quedan satisfechos, volverán y recomendarán el hospital a otros.” José R. Sánchez

Para Sánchez, estas medidas no solo perjudicarían a los más vulnerables, sino que también conllevarían mayores costos económicos a largo plazo. “Tenemos un sistema de dos niveles en este país, donde aquellos que pueden pagar la mejor atención a menudo logran excelentes resultados, mientras que quienes no pueden enfrentan resultados deficientes. Pero estas disparidades tienen costos ocultos inmensos”, dice. “Cuando alguien de bajos ingresos no tiene acceso a atención regular para la diabetes, termina en la sala de emergencias. La hospitalización y el cuidado intensivo son mucho más costosos que la atención preventiva. De igual manera, cuando una mujer no recibe revisiones regulares y es diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres o cuatro, el costo del tratamiento se dispara”.

“Es fundamental presentar nuestro caso con datos y abogar por los desafíos que enfrentan las minorías”, afirma. “Y eso aplica a todas las minorías en este país”.

La educación es otro tema crítico en la agenda de Sánchez. “La instrucción médica está financiada en gran medida por el gobierno federal, y existe incertidumbre sobre cómo se verán afectados estos programas. Necesitamos más médicos y enfermeras, pero limitamos el número de estudiantes que pueden ingresar a estos programas.” Para Sánchez, esto no solo agrava la falta de personal, sino que también profundiza las disparidades en representación. “Los latinos representan aproximadamente el 20% de la población, pero solo entre el 5% y el 7% de los médicos en Estados Unidos son latinos”, enfatiza, subrayando la necesidad urgente de incrementar la diversidad en el sector de la medicina.

Como el único CEO latino de un hospital en Chicago, y uno de los pocos en el país, Sánchez también señala la falta de representación en roles de liderazgo. “Estoy completamente comprometido en desarrollar a la próxima generación de líderes para que puedan continuar este trabajo”, asegura.

UN CENTRO DE BIENESTAR Y UN FUTURO PROMETEDOR

Según el informe Mirror, Mirror 2024 de The Commonwealth Fund, Estados Unidos se sitúa en el último lugar entre 10 países de altos ingresos en cuanto al desempeño del sistema de salud, a pesar de destinar a este sector más del 16.6% de su PIB en 2022, el porcentaje más alto de inversión a nivel mundial. Sánchez sugiere que parte de esta dinámica proviene del compromiso del país con el liderazgo global en avances médicos: “Formamos a algunos de los mejores médicos del mundo y atraemos talento científico de clase mundial. Esto es costoso, pero esencial para la innovación”. No obstante, advierte que los avances no benefician a todos de igual manera. “Aunque creamos medicamentos de primer nivel, su alto costo, fomentado por el lobby farmacéutico, limitan su acceso”, señala.

“Mi misión es formar líderes que estén dedicados a elevar a los demás y construir un mejor futuro.” José R. Sánchez

“El éxito de cada individuo en nuestra sociedad depende de dos factores clave: la salud y la educación; invertir en ambos es esencial.” Una de las soluciones que Sánchez propone es la atención preventiva, con el nuevo Centro de Bienestar de Humboldt Park Health como pilar central de esta estrategia.

La instalación de 45,000 pies cuadrados tiene como objetivo fortalecer la salud comunitaria mediante una amplia gama de servicios, que incluyen una alberca, un gimnasio, actividades para niños y programas educativos enfocados en nutrición, manejo de enfermedades y rehabilitación. Además, colabora con instituciones locales, como el Centro Cultural Puertorriqueño que exhibirá obras de arte en el espacio.

Este proyecto habría parecido inalcanzable en 2010, cuando Sánchez asumió el cargo de presidente y CEO de un hospital en crisis, entonces conocido como Norwegian Hospital. Desde el inicio, el nuevo directivo delineó un plan claro para cambiar su rumbo. “Mi principal preocupación era mantenerme enfocado en mi visión sin distraerme con los detalles”, recuerda. Con la experiencia de haber gestionado un presupuesto de 1,200 millones de dólares en el sistema de salud pública de Nueva York, estableció cinco prioridades fundamentales: estabilidad financiera, mejora de la calidad, reclutamiento de médicos, participación comunitaria y avances tecnológicos.

En lugar de perseguir participación de mercado o incrementar el volumen de pacientes, Sánchez priorizó la generación de valor en estas áreas clave. “La calidad impulsa el crecimiento. Si los pacientes tienen excelentes resultados y quedan satisfechos, volverán y recomendarán el hospital a otros.” Igual de esencial fue fomentar el compromiso de los médicos. “Al confiar en sus médicos, los pacientes obtienen mejores resultados. Garantizar que los médicos estén comprometidos y satisfechos fortaleció la base de nuestros servicios.”

Tras alcanzar estabilidad financiera, Sánchez exploró nuevas oportunidades y, en 2019, desarrolló el plan maestro para el nuevo complejo. Este fue el primer proyecto de una iniciativa de 30 millones de dólares, que recientemente aseguró financiamiento adicional.











“Este es el primer proyecto de su tipo en Humboldt Park. Hace 14 años, cuando me uní a esta institución, un espacio así habría sido inimaginable. En ese entonces, estábamos al borde del cierre. Ahora estamos prosperando y lanzando nuevos programas; es un hito increíble para nuestra comunidad”.

Más allá de la atención médica, también se abordan desafíos sistémicos, como la inseguridad alimentaria, y actualmente tienen la visión de desarrollar 100 unidades de vivienda asequible en su campus.. “Si lo analizamos bien, solo el 30% de la salud de una persona está determinada por la atención médica. El resto depende de la forma en que nos alimentamos, hacemos ejercicio y vivimos. Somos producto de nuestro entorno”, concluye. “Con el Centro de Bienestar, estamos fusionando estos elementos para crear un enfoque integral. El objetivo es fomentar el bienestar de las personas, y, en última instancia, de las comunidades”.

UNA MENTALIDAD DE ÉXITO

En un momento de cierre de ciclo, Sánchez logró reavivar su pasión por la arquitectura al colaborar en el diseño del complejo. “Pasé mucho tiempo trabajando con el arquitecto, a quien considero uno de los mejores en el campo”, comparte. El resultado es una estructura moderna que ya está recibiendo reconocimiento en eventos como la conferencia Facades+ Chicago. “Creo que estamos en camino de ganar un premio de diseño”, agrega, abrazando con emoción este nuevo desafío.

Otro logro bajo su liderazgo ocurrió el 24 de abril de 2024, cuando Humboldt Park Health hizo historia al convertirse en el primer hospital del Medio Oeste—y el decimotercero a nivel nacional—en obtener la prestigiosa Certificación de Equidad en Salud de The Joint Commission. Para Sánchez, la base de su éxito radica en una búsqueda incansable de la excelencia. “Se trata de ser el número uno en todo lo que hago y alcanzar el máximo rendimiento con los mejores resultados. Esto requiere mucho trabajo y una inversión significativa, pero siempre vale la pena”.

Igualmente importante es construir un legado. “Mi misión es formar líderes que estén dedicados a elevar a los demás y construir un mejor futuro,” afirma. Una verdadera pasión por el trabajo es una de las lecciones clave que espera transmitir. “Si solo tomas un trabajo por el sueldo, estás en el lugar equivocado: nunca crecerás. Siempre les digo a los jóvenes líderes que deben encontrar aquello que realmente les entusiasme.”

“Amo la atención médica, este hospital y la comunidad de Humboldt Park. También amo esta ciudad, que se ha convertido en mi hogar. La gente a menudo me dice: ‘¡Nunca te detienes!’” comenta con una sonrisa, mientras se prepara para enfrentar los retos del día. Si su entusiasmo es un indicio, lo mejor está por venir. N

