A menudo me preguntan si alguna vez me he sentido en desventaja por ser mujer. Mi respuesta siempre es no. De hecho, ser mujer es mi superpoder. Las mujeres aportamos inteligencia emocional, capacidad de adaptación y una visión estratégica que nos permite detectar oportunidades allí donde otros solo ven barreras. En mi caso, esta combinación, junto con mis habilidades de comunicación, ha sido un diferencial clave para transformar los desafíos en oportunidades.

Si tuviera que aconsejar a otras emprendedoras sobre cómo navegar el futuro de los negocios, lo resumiría en estas cinco claves esenciales:

1. INTELIGENCIA EMPRENDEDORA: CUANDO LA TECNOLOGÍA POTENCIA LA VISIÓN

Los algoritmos pueden predecir tendencias, pero no pueden tomar decisiones ni asumir los riesgos de emprender. Mientras la inteligencia artificial optimiza procesos, la inteligencia emprendedora es la que realmente abre camino. Se trata de la capacidad de anticiparse a los cambios, liderar con convicción y desafiar lo establecido para transformar industrias. Las herramientas están disponibles, pero sin estrategia y visión, solo son gadgets costosos.

2. MUJERES CRIPTO: MÁS ALLÁ DE LOS “CRYPTO BROS” Y LAS MEMECOINS

En un sector que solía ser dominado por los “cripto bros”, hoy las mujeres están cambiando la narrativa. Las criptomonedas son el segundo activo preferido por las mujeres y su enfoque es diferente: menos namecoins y más criptomonedas de siguiente generación basadas en modelos sostenibles. Con una mirada a largo plazo y alejadas del hype de las redes sociales, la creciente participación femenina en este ecosistema contribuye a una mayor diversificación y estabilidad en los mercados financieros del futuro.

La clave para fomentar la inclusión financiera está en la educación, en perder el miedo al riesgo y en comprender que invertir no es un lujo exclusivo, sino una necesidad para el crecimiento personal y empresarial.

3. FINANCIAMIENTO: EL FACTOR CLAVE PARA CONVERTIR IDEAS DISRUPTIVAS EN UNICORNIOS

El acceso al capital sigue siendo un obstáculo: sólo el 2% del capital de riesgo se destina a startups lideradas por mujeres. Sin embargo, ser mujer me ha dado herramientas para pensar de manera creativa y convertirme en la primera mujer latinoamericana en fundar una empresa unicornio para luego crear Unicorn Hunters, ofreciendo a otras empresas lideradas por mujeres acceso a oportunidades de financiamiento.

Cada vez más emprendedoras desafían esta realidad con ideas disruptivas. Un claro ejemplo es la doctora Margaret Kocherga, CEO de Margik, quien buscó financiamiento a través de nuestra plataforma para escalar su negocio. Con confianza y apoyo económico, estamos impulsando a mujeres emprendedoras a desarrollar su potencial en el competitivo mundo de los negocios.

4. NETWORKING MÁS ALLÁ DEL FOLLOWER: DE LOS “LIKES” A LAS CONVERSACIONES REALES

El verdadero valor del networking no radica en la cantidad de contactos, sino en con quiénes estableces relaciones genuinas que puedan convertirse en alianzas estratégicas. El networking no es solo el intercambio de tarjetas, sino la construcción de círculos de influencia con propósito: alianzas con otros emprendedores, acceso a inversores, mentoría y comunidades que abran puertas a nuevas oportunidades.

Un ejemplo claro es LinkedIn, una de las redes de contactos más grandes del mundo, donde más de 18,000 usuarios se conectan y siete personas son contratadas cada minuto. El poder de las conexiones auténticas es incuestionable.

5. ECONOMÍA DE PLATAFORMAS: UN NUEVO PARADIGMA DE LIDERAZGO

En la economía de plataformas, el liderazgo ha experimentado una transformación profunda. Empresas como Uber o Airbnb, que no poseen autos ni hoteles, son ejemplos de cómo la propiedad ha dado paso a la creación de valor a través de la conexión y la comunidad.

Hoy, el verdadero liderazgo se mide por el impacto que se genera, no por títulos o bienes materiales. En este escenario, las mujeres están demostrando que el liderazgo femenino es una ventaja estratégica, generando hasta un retorno un 35% superior y fomentando culturas empresariales más inclusivas, equitativas y sostenibles.

Estas cinco claves pueden ayudar a las mujeres a navegar el futuro de los negocios con determinación y convicción. Mi mensaje para ellas es que piensen en grande, tomen el control de su futuro financiero, hablen con confianza sobre dinero y sientan que tienen todo el derecho de crear compañías ambiciosas que transformen el mundo. El futuro es nuestro para conquistarlo. N

