Mientras Travis Kelce y Taylor Swift se consolaban tras la aplastante derrota de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, su exnovia, Kayla Nicole, acaparó la atención en redes sociales al celebrar efusivamente el triunfo de los Philadelphia Eagles.

La creadora de contenido compartió en Instagram su alegría tras la derrota de los Chiefs en el Superdome de Nueva Orleans, donde se tomó fotos y videos en el campo de juego, disfrutando del confeti verde y blanco del equipo ganador.

Kayla Nicole mantuvo una relación con Travis Kelce cuando los Chiefs ganaron el Super Bowl 2020 ante los 49ers. Sin embargo, la relación terminó y, desde entonces, la influencer ha hablado sobre lo complicado que es salir con un deportista de alto perfil.

“Creo que salir con un atleta es una elección y puede ser un desafío para cualquier mujer porque sus horarios exigen mucho”, declaró a la revista People.

Travis Kelce’s ex girlfriend Kayla Nicole on the football field after the Eagles won the superbowl against the Chiefs pic.twitter.com/nQSCbfO5XW

— 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) February 10, 2025