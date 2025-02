¿Travis Kelce le pedirá matrimonio a Taylor Swift? ¿Cuál será la primera canción que interprete Kendrick Lamar? ¿Cuánto tiempo durará el himno nacional estadounidense? Estas son solo algunas de las apuestas más inusuales o raras en torno al Super Bowl LIX. Más allá de las apuestas sobre quién se llevará el trofeo Vince Lombardi, la atención del público también está puesta en otros aspectos del evento.

El Super Bowl LIX se celebrará este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. El partido enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles, en una reedición de la final de 2023.

La principal apuesta entre los aficionados gira en torno al equipo que se coronará campeón. Según un reporte de la Asociación Estadounidense del Juego (AGA, por sus siglas en inglés), las casas de apuestas legales en EUA podrían recaudar hasta 1,390 millones de dólares durante el evento deportivo más esperado del año. Hasta ahora los Kansas City Chiefs llevan la delantera.

“Ningún evento singular une a fanáticos deportivos como el Super Bowl, y esa emoción se extiende a las apuestas deportivas, con el total legal récord proyectado para este año reflejando su amplio atractivo”, comentó en un comunicado el presidente de AGA, Bill Miller.

APUESTAS RARAS ENTRE LOS FANÁTICOS DEL SUPER BOWL

Pero el “Súper Domingo” también estará marcado por otras apuestas inusuales. Una de las más populares es el color de la bebida que se arrojará sobre el entrenador del equipo ganador. Este gesto se ha convertido en un símbolo de triunfo, y las cámaras de los medios buscan capturar el momento para compartirlo con los aficionados. Para este año, las probabilidades son las siguientes:

Morado (+225)

Amarillo/Verde/Lima (+250)

Naranja (+400)

Azul (+650)

Rojo/Rosa (+650)

Claro/Agua (+900)

Baño sin Gatorade (+2500)

Otra de ellas es sobre la posible pedida de mano del jugador de los Chiefs, Travis Kelce, a Taylor Swift. Ante todas las especulaciones en redes sociales, la sección The Athletic del The New York Times comentó que “es más probable que Kelce se arrodille para agotar el reloj del partido que para comprometerse con la cantante de Lover”.

De igual manera, una apuesta poco convencional relacionada con el Super Bowl gira en torno a la primera canción que interpretará Kendrick Lamar durante el espectáculo de medio tiempo. Entre las opciones más mencionadas están “Humble”, “Not Like Us”, “King Kunta”, “Squabble Up”, “Euphoria” y “Swimming Pools”. Recientemente el rapero estadounidense sorprendió al convertirse en el artista más premiado de la 67ª edición de los Grammy.

En esta lista también se incluye la duración del himno nacional de Estados Unidos: más de 1 minuto y 25 segundos o menos de ese tiempo. Además del discurso del MVP del Super Bowl, es decir, del jugador más destacado del partido.

“¿A quién mencionará primero el MVP del Super Bowl en su discurso? Compañeros de equipo, Dios o Jesús, familia o miembros de la familia; organización del equipo, entrenador, fans, etcétera”, refiere la apuesta. N