Reducir costos, mejorar la calidad educativa y transformar los métodos de enseñanza y aprendizaje son desafíos pendientes para lograr una educación más inclusiva en México y América Latina. La región enfrenta importantes brechas en las habilidades laborales y un crecimiento limitado en el uso de internet y la inteligencia artificial (IA), según Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey.

“La educación es el motor para mejorar la vida de las personas y sus comunidades. Sin embargo, enfrentamos desafíos de acceso, pues no todos quienes deberían recibir educación lo están haciendo; de equidad, ya que algunos grupos socioeconómicos tienen más oportunidades que otros; así como de calidad y pertenencia. Nuestras necesidades superan los recursos disponibles (…) La tecnología, por sí sola, no va a servir de mucho”, afirmó Murra Lascurain durante la inauguración del IFE Conference 2025, realizada del 28 al 30 de enero en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el portal de estadística en línea Statista, la tasa de abandono escolar en México sigue siendo preocupante en niveles de educación media superior y superior. Entre el año 2000 y 2021, la tasa de deserción de los estudiantes de preparatoria no bajó del 10 por ciento. Otro dato destacable es el arrojado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual refiere que en el país solo 2 de cada 10 adultos de 25 a 64 años cuenta con estudios superiores o de posgrado.

“La situación es distinta en cada país, en México, cerca del 44-45 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años están estudiando la universidad. Tenemos un reto de cobertura y de acceso; en otros países de América Latina incluso están por arriba del 70 por ciento”, pormenorizó el también ingeniero industrial y de sistemas.

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO: “NIVEL POSGRADO, UNA ASIGNATURA PENDIENTE”

En palabras del rector, en México hay más de 3,500 universidades; la mayoría de estudiantes forman parte de escuelas públicas, pero cerca de 2 millones estudian en instituciones privadas.

“Está increíblemente fragmentado (…) Existe la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) que agrupa 110 universidades, atendemos a cerca de 1 millón estudiantes, el problema es que el otro menos de 1 millón lo atienden a lo mejor 2,000 universidades. ¿Hay una oportunidad de consolidación? A lo mejor sí, pero no tengo claro cómo va a suceder, pero sí creo que la fragmentación tiene costos muy complejos que demeritan en la calidad”, sostuvo.

De igual manera, señaló que una “asignatura pendiente para México” es el nivel posgrado, un programa académico que se puede cursa después de obtener una licenciatura o grado universitario, cuyo fin es profundizar en una disciplina o área específica.

“Tener 500,000 alumnos de posgrado en un país como México es muy poco, hay más alumnos de posgrado en instituciones privadas con o sin fines de lucro que públicas. Es un reto compartido”, puntualizó.

IFE CONFERENCE 2025

Otro de los retos en el sistema educativo mexicano es la conectividad a internet y la innovación a través de la inteligencia artificial (IA). En esa vía, a tenor de la organización Mexicanos Primero, solamente 46.3 por ciento de las 238,000 escuelas de preescolar a educación media superior en México cuentan con computadoras de uso educativo y 29.3 por ciento tienen acceso a internet. Lo anterior, a pesar de que las computadoras de uso pedagógico son indispensables para favorecer el desarrollo de los contenidos en las aulas.

En contexto, desde hace 11 años, el IFE Conference (por sus siglas Institute for the Future of Education) —antes llamado CIIE— es el congreso de innovación educativa más destacado entre los países de habla hispana. Durante tres días, el evento ofrece conferencias magistrales, paneles, talleres, entre otras actividades, para conocer lo último en tendencias y prácticas en la educación.

Bajo el nombre de “Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnología”, la edición 2025 busca abordar los desafíos que las tecnologías emergentes presentan en el ámbito educativo. Este año, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, Argentina, El Salvador y Honduras son los países con más representación. N

