La actriz y comediante Amy Schumer, conocida por las películas Viaje salvaje (2017) y Sexy por accidente (2018), compartió en una entrevista que fue “gracias” al acoso en redes, sobre su rostro en forma de luna, que descubrió padecer una rara condición médica conocida como síndrome de Cushing.

En un episodio del pódcast Call Her Daddy, Amy Schumer compartió con el presentador Alex Cooper que numerosas personas en internet habían señalado su rostro hinchado. Aunque al principio la actriz estadounidense desestimó estos comentarios por considerarlos malintencionados, con el tiempo los médicos sugirieron que podría tratarse, en realidad, del síndrome de Cushing.

“Hace un año, los usuarios de internet realmente me ayudaron. Los médicos realmente intervinieron en los comentarios, escribieron: ‘No, no, algo realmente está pasando. Tu cara se ve muy diferente’”, dijo Schumer.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este síndrome es un trastorno hormonal causado por niveles demasiado altos de cortisol, una hormona del estrés, en el humano durante un tiempo prolongado. Esto puede ser consecuencia de que las glándulas suprarrenales del cuerpo produzcan demasiado cortisol, pero también puede ser un efecto de tomar medicamentos esteroides durante mucho tiempo.

Entre los síntomas más comunes, destacan:

En el caso de Schumer, le habían estado inyectando esteroides para ayudar a sanar las cicatrices de su cesárea y reducción de senos casi al mismo tiempo. Esta condición es común en adultos de entre 30 y 50 años, pero es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres.

“Me dieron inyecciones de esteroides y eso me provocó lo que se llama síndrome de Cushing, algo que no habría sabido si internet no me hubiera atacado con tanta fuerza”, señaló Schumer.