En un hecho inédito desde hace 40 años, la toma de posesión de Donald Trump como el 47º presidente de Estados Unidos tuvo lugar en el interior del Capitolio de Washington, resguardándose de un frío polar que marcó la jornada. La ceremonia, que regularmente se realiza al aire libre, se trasladó a la Rotonda del Congreso, donde el ambiente fue gélido tanto por el clima como por las reacciones de los asistentes.

Estos fueron algunos de los momentos clave que marcaron este evento histórico:

El expresidente Joe Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris mostraron gestos de incredulidad durante el discurso inaugural de Trump. El nuevo presidente no dudó en criticar a la “élite corrupta” y descalificar las políticas de la administración demócrata, lo que dejó a sus predecesores visiblemente tensos.

