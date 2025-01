Con el inicio del nuevo gobierno de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, la aplicación CBP One, utilizada por migrantes para programar citas en ocho puertos de entrada en la frontera suroeste de Estados Unidos, fue deshabilitada. Esta decisión dejó a cientos de migrantes varados en las ciudades fronterizas de México, con muchos lamentando la cancelación de sus citas previamente programadas.

La aplicación, lanzada en enero de 2023, permitía a los migrantes enviar información anticipada y solicitar permisos humanitarios para ingresar legalmente a Estados Unidos. Sin embargo, desde las primeras horas de este lunes, CBP One muestra un mensaje informando que las funcionalidades han sido desactivadas y que todas las citas existentes han sido anuladas.

En puentes internacionales como el Paso del Norte, en Ciudad Juárez, decenas de migrantes enfrentan la dura realidad de la suspensión de CBP One. Entre ellos, Margelis Tinoco, una mujer colombiana de 48 años, quien, junto a su familia, había esperado siete meses para obtener una cita que les permitiera cruzar legalmente. A solo minutos de ingresar a Estados Unidos, Margelis recibió la noticia de que no podrían avanzar, debido al mandato del nuevo presidente.

La vocera del Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua, Nayareli Rivera, confirmó que personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) notificó la suspensión del ingreso de migrantes “hasta nuevo aviso”.

La suspensión de CBP One es parte de la estrategia del presidente Trump para implementar medidas más estrictas en la frontera sur. En su discurso inaugural, Trump anunció el restablecimiento del programa “Quédate en México”, que obligará a migrantes deportados a permanecer en territorio mexicano mientras esperan resoluciones de sus casos.

La noticia ha generado llanto y desesperación entre migrantes que esperaban cumplir el sueño de ingresar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, grupos de migrantes permanecen en los puentes internacionales con la esperanza de que la situación cambie.

