La ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump se llevará a cabo dentro del Capitolio debido a las condiciones climáticas extremas, según informó CNN.

De acuerdo con el meteorólogo de AccuWeather Brandon Buckingham, se espera que las temperaturas en Washington D. C. alcancen un máximo de -3.8 °C, pero la sensación térmica, causada por el viento, hará que se perciba entre -15 °C y -12 °C.

Cambios en los planes de la ceremonia

Trump será juramentado en el interior de la Rotonda del Capitolio, mientras que se evalúa realizar el tradicional desfile en el Capital One Arena, según reportes de CNN.

Capital One Arena, es un recinto deportivo y de entretenimiento con capacidad para 20,000 asientos, es el hogar de los Washington Wizards de la NBA, los Washington Capitals de la NHL y el equipo de baloncesto masculino Georgetown Hoyas.

Entre los asistentes confirmados se encuentran expresidentes, líderes tecnológicos y mandatarios internacionales. Sin embargo, varios demócratas de alto perfil, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la ex primera dama Michelle Obama, no estarán presentes. Aunque no han explicado los motivos de su ausencia, ambas han sido críticas abiertas de Trump.

No es la primera vez que una ex primera dama evita asistir a la investidura de un nuevo presidente; Melania Trump no asistió a la ceremonia de juramentación de Joe Biden en 2021.

Participación internacional y notas diplomáticas

En un hito histórico, China enviará a su vicepresidente, Han Zheng, a la ceremonia. Trump ha destacado en varias ocasiones su relación con el presidente chino Xi Jinping, quien también fue invitado. Otros líderes internacionales invitados incluyen al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y al presidente de Argentina, Javier Milei.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado señalando su disposición para fortalecer el diálogo con el nuevo gobierno de Estados Unidos, gestionar diferencias de manera adecuada y promover relaciones bilaterales estables y sostenibles.

Asistencia de líderes tecnológicos

Entre los invitados destacados del sector tecnológico están el CEO de Tesla, Elon Musk, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, quienes estarán presentes en este evento histórico.

A pesar de los desafíos climáticos y las ausencias notables, la investidura de Donald Trump promete ser un evento trascendental con una mezcla de diplomacia internacional, figuras prominentes del sector privado y ajustes logísticos para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

