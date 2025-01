La empresa de entretenimiento con sede en Kioto, Japón, anunció oficialmente su nueva consola híbrida: Nintendo Switch 2, que llegará al mercado en 2025. A través de un video, la compañía de videojuegos presentó su producto, aunque no compartió demasiados detalles, salvo que el próximo 2 de abril emitirá un Nintendo Direct para brindar más información.

“Es posible que algunos juegos de Nintendo Switch no sean totalmente compatibles con la nueva consola. Más adelante se compartirán los detalles en el sitio web”, escribió la empresa en su página junto a una imagen.

Aunado a esto, los fanáticos podrán probar la Switch 2 en eventos que se llevarán a cabo en varias ciudades europeas, incluyendo Madrid del 9 al 11 de mayo en la Estación de Chamartín; así como en Estados Unidos en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Dallas. En México no estará disponible esta experiencia, según el comunicado oficial.

Sobre las características del producto, Nintendo Switch 2 mantiene el concepto híbrido de su predecesora, con una pantalla más grande y mandos acoplables magnéticamente para mejorar la adaptabilidad. De acuerdo con CNN, los Joy-Con o controladores se podrán volver a separar y encajar con una inserción diferente al sistema de rieles de la primera consola.

“Adicionalmente incorporará un soporte trasero más amplio similar al de la versión OLED que permite inclinar y sujetar la consola”, refiere el medio estadounidense.

Introducing #NintendoSwitch2, the successor to Nintendo Switch, releasing in 2025. Learn more: https://t.co/m8FoQWfYcv pic.twitter.com/pDs2T1xIhv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 16, 2025

NINTENDO SWITCH 2 SERÁ COMPATIBLE CON ALGUNOS TÍTULOS DE LA PRIMERA CONSOLA

A tenor del comunicado, la consola será compatible con títulos de la primera Nintendo Switch, ya sea en formato físico o digital. Sin embargo, algunos videojuegos no podrán adaptarse a esta nueva versión. Además, los fanáticos esperan mejoras significativas en potencia, mayor resolución de pantalla y una duración de batería optimizada. Aunque aún no se ha revelado el precio oficial, se anticipa que será superior al de la consola original.

En torno a sus inicios, la consola Nintendo Switch fue lanzada el 3 de marzo de 2017. Su diseño innovador permite a los usuarios jugar tanto en modo portátil como conectada a una televisión, adaptándose a diferentes estilos de juego. Admite tanto videojuegos físicos (cartuchos) como digitales. Su catálogo es extenso, con títulos exclusivos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Animal Crossing: New Horizons.

Según cifras oficiales, es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, al superar los 130 millones de unidades en 2024. Para algunos especialistas del entretenimiento, “llegó a revitalizar la posición de Nintendo en el mercado después del fracaso de Wii U”. N