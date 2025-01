Timothée Chalamet sigue haciendo ruido en su gira promocional para el biopic de Bob Dylan, “A Complete Unknown”. Este martes, el actor dejó al internet hablando al llegar al estreno en Londres del filme… ¡montado en una bicicleta eléctrica y rodando directamente sobre la alfombra roja!

Este excéntrico momento es solo uno de los muchos que Chalamet ha protagonizado durante la promoción de su película de rock and roll. El mes pasado:

Aunque su interpretación como Dylan ya ha generado rumores de nominaciones en la temporada de premios, aún está por verse si estas extravagantes apariciones le darán un impulso adicional en los Oscar.

Nobody’s doing it like Chalamet pic.twitter.com/212yecVJHp

— ayoo (@halchlmet) January 14, 2025