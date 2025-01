El mundo del entretenimiento en Los Ángeles está muy conmocionada por los recientes incendios forestales que han devastado amplias zonas residenciales y naturales en los alrededores de la segunda metrópoli de Estados Unidos. Sin embargo, además de las preocupaciones y expresar apoyo uno de los mensajes más destacados provino de Gene Simmons, leyenda del rock e integrante de la banda Kiss, quien agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por enviar a los mejores bomberos mexicanos para ayudar en la lucha contra el fuego en California.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires.

“Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de @mexico Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos de México para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios”, escribió el interprete de “I was made for lovin’ you”.

Por otro lado, Kid Rock, cuyo nombre real es Robert James Ritchie, se sumó a los esfuerzos humanitarios compartiendo un llamado urgente en sus redes sociales. En una publicación en X (anteriormente Twitter), el cantante destacó la necesidad de apoyo para los animales afectados por los incendios, citando una publicación de la cantante de música country Miranda Lambert en Instagram.

Impulsados por condiciones de sequía extrema y fuertes vientos, los incendios Palisades, Eaton, Hurst, Lidia y Kenneth han causado una devastación sin precedentes en el sur de California desde el 7 de enero.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) confirmó que estos incendios han desplazado y afectado a miles de animales, muchos de ellos heridos o quemados.

En su publicación en X, Kid Rock compartió imágenes de animales rescatados del incendio y atendidos por la organización Pasadena Humane. Miranda Lambert, quien originalmente publicó las fotos en Instagram, destacó la urgente necesidad de donaciones para cubrir los cuidados médicos de los animales afectados.

Miranda asked me to re post this, and I do what that cowgirl tells me! 😜 Please help out if you can. God Bless everyone affected by these horrible fires. Bob Ritchie / Kid Rock

PS – F the Mayor and The Governor! Hollywood liberals need to wake up and stop being so WOKE!…

— KidRock (@KidRock) January 11, 2025