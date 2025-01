El mundo del cine está de luto tras el fallecimiento de David Lynch a los 78 años. Conocido por su estilo único y su capacidad para explorar las profundidades del subconsciente humano, Lynch deja un legado imborrable en la historia del séptimo arte.

Un legado artístico incomparable

David Lynch fue un maestro del surrealismo cinematográfico, un género que elevó a nuevas alturas con obras que desafiaron las normas tradicionales de la narrativa. Entre sus películas más icónicas se encuentran:

Eraserhead (1977): Su debut como director marcó el comienzo de una carrera singular, con una película de culto que explora la alienación y el miedo existencial.

Su debut como director marcó el comienzo de una carrera singular, con una película de culto que explora la alienación y el miedo existencial. The Elephant Man (1980): Basada en la vida real de Joseph Merrick, esta conmovedora obra le valió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película.

Basada en la vida real de Joseph Merrick, esta conmovedora obra le valió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Blue Velvet (1986): Considerada una de sus obras maestras, esta película combina el misterio con una visión oscura de la vida suburbana.

Considerada una de sus obras maestras, esta película combina el misterio con una visión oscura de la vida suburbana. Twin Peaks (1990-1991, 2017): Su incursión en la televisión revolucionó el formato, convirtiéndose en un fenómeno cultural que definió una época.

Su incursión en la televisión revolucionó el formato, convirtiéndose en un fenómeno cultural que definió una época. Mulholland Drive (2001): Ganadora del premio al Mejor Director en el Festival de Cannes, es una de sus películas más aclamadas, considerada un clásico moderno del cine.

La Duna mexicana de Lynch

La película Dune que filmara Lynch en 1984, de la cual se hizo una saga y remake en años recientes con Timothée Chalamet como protagonista, se realizó en el desierto de Samalayuca al sur de Ciudad Juárez, en el norte de México. Lynch nunca quedó satisfecho con su entrega de Dune y la definió como “una tristeza gigantesca” en su vida por la falta de libertad creativa que recibió durante el rodaje. En abril de 2020, Lynch dijo que tenía “cero interés” en la Dune de Villeneuve. El elenco estelar de la versión de Lynch fue:

Kyle MacLachlan como Paul Atreides: El protagonista y futuro Kwisatz Haderach, fue el debut cinematográfico de MacLachlan.

como Paul Atreides: El protagonista y futuro Kwisatz Haderach, fue el debut cinematográfico de MacLachlan. Francesca Annis como Lady Jessica: Madre de Paul y miembro de la orden Bene Gesserit.

como Lady Jessica: Madre de Paul y miembro de la orden Bene Gesserit. Jürgen Prochnow como Duque Leto Atreides: Padre de Paul y líder de la Casa Atreides.

Para esta versión que acaba de cumplir 40 años de su lanzamiento, contó con la participación del actor y presentador mexicano Ernesto Laguardia.

Twin Peaks: The Return

Twin Peaks, también conocida como Twin Peaks: The Return, es una serie dramática estadounidense creada por Mark Frost y David Lynch que retoma la historia de la icónica producción emitida por la cadena ABC entre 1990 y 1991. Esta continuación consta de 18 episodios y se estrenó en Showtime el 21 de mayo de 2017, tras un lanzamiento internacional el 19 de mayo del mismo año en The Theatre at Ace Hotel, en Los Ángeles.

Desarrollada y escrita a lo largo de varios años por Lynch y Frost, la serie fue dirigida en su totalidad por David Lynch. El elenco incluye a numerosos actores de la producción original, como Kyle MacLachlan en el papel del agente especial del FBI Dale Cooper, junto con nuevas incorporaciones como Laura Dern, Naomi Watts, Robert Forster, Chrysta Bell, Jim Belushi, Tom Sizemore, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Ashley Judd y Amanda Seyfried.

Antes del lanzamiento, los detalles sobre la trama se mantuvieron en secreto. Sin embargo, el presidente de Showtime, David Nevins, adelantó que “todo giraría en torno al regreso de la odisea del agente Cooper a Twin Peaks”.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, Lynch recibió numerosos galardones que reflejan su impacto en el cine:

Palma de Oro en el Festival de Cannes (1990): Por Wild at Heart.

Por Wild at Heart. César Honorífico (1993): Reconocimiento a su trayectoria.

Reconocimiento a su trayectoria. León de Oro a la Trayectoria en la Mostra de Venecia (2006): Por su contribución al arte cinematográfico.

Por su contribución al arte cinematográfico. Premio Honorífico de la Academia (2019): Una distinción que celebra su legado en la industria cinematográfica.

Su última etapa

En 2024, Lynch reveló que había sido diagnosticado con enfisema, una enfermedad relacionada con su hábito de fumar, lo que limitó su capacidad para dirigir y llevar una vida activa. Aunque expresó su deseo de continuar creando, reconoció que su salud le impedía hacerlo como antes.

El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su familia a través de Facebook: “Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran vacío en el mundo ahora que él ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén la vista en la dona y no en el agujero’”.

Un vacío en el cine

La partida de David Lynch deja un vacío enorme en el panorama artístico. Su capacidad para crear mundos inquietantes y hermosos seguirá inspirando a generaciones de cineastas y amantes del cine.

Hoy, recordamos a un visionario cuyo impacto trasciende las fronteras del cine, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del siglo XX y XXI. Su legado, como siempre, mantendrá la vista en la dona y no en el agujero. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: