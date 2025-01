Un grupo de investigadores descubrió diseños de tatuajes finamente detallados y ocultos en la piel de momias peruanas, según un nuevo estudio. Este hallazgo confirma que el tatuaje era una forma de arte ampliamente practicada en la América del Sur prehispánica, como lo demuestran los restos momificados encontrados en la región, que se remontan a siglos e incluso milenios atrás.

Si bien estas obras de arte corporal pueden brindar información sobre culturas antiguas, se sabe que los tatuajes se desvanecen con el tiempo, un proceso que se agrava en las momias debido a la composición del cuerpo.

En el reciente estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de científicos usó una técnica conocida como fluorescencia estimulada por láser (LSF) para examinar tatuajes en individuos momificados pertenecientes a la cultura prehispánica Chancay, de lo que hoy es la costa de Perú.

“LSF es una técnica de obtención de imágenes no destructiva que utiliza luz láser para hacer que los objetos brillen en la oscuridad. El brillo o fluorescencia que producen a menudo permite visualizar información que de otro modo quedaría oculta”, comentó a Newsweek Michael Pittman, autor principal del estudio de la Universidad de China.

De acuerdo con Pittman, es la primera vez que un estudio usa esta tecnología para estudiar tatuajes antiguos. “Y creemos que nuestros resultados muestran que seguirá siendo una herramienta importante para el análisis de tatuajes en el futuro”.

LOS RESTOS SE DESCUBRIERON EN EL CERRO COLORADO

Los restos momificados que Pittman y sus colegas examinaron fueron descubiertos originalmente en 1981 en el cementerio de Cerro Colorado, en el valle de Huaura, en Perú. Algunos de ellos, que ahora se encuentran en un museo, han sido datados por radiocarbono entre 1222 y 1282 d. C. Otros, que aún no han sido analizados, podrían datar del año 900 d. C., el origen estimado de la cultura Chancay.

En el estudio, los investigadores escanearon la piel momificada con el láser en una habitación oscura y tomaron fotografías de larga exposición. La piel brillaba intensamente, creando un marcado contraste con la tinta oscura y no fluorescente del tatuaje que se encontraba sobre la piel y dentro de ella. Esto reveló detalles “excepcionalmente finos” y previamente desconocidos de los antiguos tatuajes.

“Como la luz del láser podía penetrar la piel hasta la profundidad del tatuaje, pudimos ver más allá de la tinta que se había acumulado durante la vida de las personas tatuadas y ver el diseño original del tatuaje. De este modo, logramos una nueva capacidad en el estudio de los tatuajes que nunca antes se había logrado”, afirmó Pittman.

El equipo logró identificar intrincados diseños geométricos y zoomórficos (que representan formas de animales) que fueron “muy sorprendentes”. Esto porque demuestran un mayor grado de complejidad artística que cualquier otra obra de arte Chancay existente, incluso en la cerámica y los reconocidos textiles de la cultura.

Según el estudio, las finas líneas de tatuajes en las momias tienen un grosor de tan solo 0.1-0.2 milímetros. Esto es algo que ni siquiera se puede conseguir con una aguja de tatuaje moderna estándar del número 12, que tiene un grosor de 0.35 milímetros.

LOS TATUAJES DE LAS MOMIAS TIENEN DISEÑOS GEOGRÁFICOS

En palabras de Pittman, estos tatuajes especiales tienen principalmente diseños geométricos con triángulos, pero algunos tienen otros diseños, como “enredaderas”. Estos tatuajes especiales requerían de habilidad y esfuerzo extra para realizarse, lo que sugiere que algunos tatuajes Chancay probablemente tenían más significado que otros.

Los tatuajes parecen haber sido creados con un método basado en agujas utilizado tradicionalmente en muchas culturas alrededor del mundo, según el investigador. El arte del tatuaje fue claramente importante para los Chancay, como lo evidencia la alta proporción de individuos tatuados entre los restos momificados conocidos de la antigua cultura.

“Nuestro estudio proporciona una nueva herramienta importante para el estudio de los tatuajes antiguos”, concluyó. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)