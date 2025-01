Activistas del grupo ecologista Just Stop Oil vandalizaron este lunes 13 de enero con un grafiti naranja la tumba del famoso naturalista Charles Darwin, en la Abadía de Westminster, en Londres para denunciar la inacción política frente al calentamiento global.

En el contenido publicado por Just Stop Oil en X (antes Twitter) se puede observar a dos activistas escribiendo con pintura naranja “1.5 está muerto”, una referencia al límite de 1.5 °C de aumento de la temperatura global establecido por el acuerdo climático internacional de París.

“El año pasado fue el más caluroso desde que los humanos modernos evolucionaron. Si no trabajamos juntos para controlar a las corporaciones y los multimillonarios que nos llevan más allá de nuestras posibilidades, la humanidad no podrá adaptarse a los que se avecina”, comentó Di por su parte, otra de las activistas implicadas en la pinta.

El observatorio europeo Copernicus informó el viernes que 2024 ha sido el año más cálido en los registros y será el primero en superar la cota de calentamiento de 1.5 °C, con respecto al periodo preindustrial.

Di and Alyson took action at Charles Darwin’s grave today.

Di, 77, said:

“Last year was the hottest since modern humans evolved. If we do not work together to reign in the corporations and billionaires driving us beyond our means, humanity will not be able to adapt to what is… pic.twitter.com/eo7UmStWqY

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) January 13, 2025