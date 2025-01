El incendio forestal de Palisades ha avanzado hasta las calles cercanas a la mansión de Arnold Schwarzenegger en Brentwood, California, poniendo en riesgo la residencia del exgobernador y las propiedades aledañas, según el último informe de CAL FIRE.

Por medio de sus redes sociales, el exgobernador de California y estrella de Terminator, declaró: “Realmente aprecio todos los amables mensajes y preocupación”, señaló. “Pero no se preocupen por mí, ni por mis animales, y mucho menos por mi casa. Prefiero que concentren todos sus pensamientos en estos heroicos bomberos y socorristas que están librando una batalla imposible las 24 horas del día”, puntualizó en favor del trabajo de los rescatistas.

I really appreciate all of the kind messages and concern.

But don’t worry about me, or my animals, and certainly not my house. I would rather you focus all of your thoughts on these heroic firefighters and first responders who are fighting an impossible battle around the clock.

— Arnold (@Schwarzenegger) January 11, 2025