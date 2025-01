Kazajistán anunció el lunes el aumento del volumen de agua en la parte norte del Mar de Aral, que antaño estuvo casi desecado, una buena noticia para la región de Asia Central, lastrada por la contaminación y muy amenazada por el calentamiento global.

“El volumen de agua del norte del Mar de Aral aumentó un 42 %, alcanzando los 27,000 millones de metros cúbicos al final de la primera fase del proyecto de preservación de la parte norte del Mar de Aral” iniciado en 2008, declaró el lunes el ministerio kazajo de Recursos Hídricos e Irrigación.

La parte sur, en Uzbekistán, está prácticamente condenada, pero la pequeña zona del norte, en el lado kazajo, aún puede salvarse parcialmente.

Según las autoridades, en 2024 se enviaron a la zona norte 2,600 millones de metros cúbicos de agua del río Sir Daria, reduciendo casi cuatro veces la salinidad del agua, lo que favoreció la vida acuática.

The Aral Sea is smaller in 2017 than in the 1960s, but shows improvement over 2014, when the eastern lobe was completely dry. pic.twitter.com/teXinTnWo2

— NASA Earth (@NASAEarth) September 11, 2017