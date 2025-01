El océano está repleto de criaturas horribles salidas de una película de ciencia ficción, pero de vez en cuando los científicos se topan con algo muy lindo, tal es el caso del cangrejo más tierno y pequeño del planeta.

NOAA Fisheries, una oficina dentro de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, compartió en redes sociales un nuevo video de un pequeño cangrejo bebé cubierto de púas y sentado en la palma de la mano de un científico.

El crustáceo en miniatura conquistó los corazones de los usuarios y el video se viralizó rápidamente en redes. La minúscula criatura es una cría de la especie Neolithodes agassizii, un tipo de cangrejo común

De acuerdo con medios nacionales, el pequeño cangrejo fue llevado a la superficie en una bolsa de plástico extraída del fondo marino durante la expedición de agosto de 2024. Esta especie se encuentra en varias regiones, principalmente en las aguas de América Central y del Sur, incluidos los océanos Pacífico y Atlántico, y vive a profundidades de 201 a 1,898 metros debajo de las olas.

This is the cutest, spikiest, tiniest crab in the world! (Don’t quote us on that—it’s called hyperbole.)

It was found during an operation in the Gulf of Mexico, which collected samples of mesophotic and deep-sea coral species for lab rearing and propagation.

