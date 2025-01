La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya realizó la destrucción de 242 kilogramos de pirotecnia decomisada en diferentes operativos, esto de forma controlada.

Ante esto, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, dijo que esto ha sido resultado de las labores de vigilancia y supervisión de los cuerpos de seguridad y de emergencia del municipio en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional.

El decomiso fue realizado del 1 al 31 de diciembre, mediante recorridos realizados en varios puntos de la ciudad, como tianguis y mercados, pero además a través de denuncias anónimas recibidas a través del 911.

Además, se registraron 61 incendios tan solo del 31 al primero de enero, entre los que destacaron pastizales a consecuencia de la quema de pirotecnia.

El director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Alfonso Santoyo Niño, comentó que no hubo casos de personas lesionadas por pirotecnia. Aunque no descartó seguir dando las medidas de prevención y concientizar a la ciudadanía para que disminuya la quema de pirotecnia, porque aunque no se registraron lesionados, eso no quiere decir que no pueda suceder si se continúa con las secciones.

Por último, hizo un llamado a los celayenses a reportar la venta ilegal de pirotecnia para inhibir su uso, pues afectan al medio ambiente y a la salud de las personas.