El uso de vapeadores, los casos de bullying y las peleas entre estudiantes de secundaria van en aumento en Aguascalientes, según la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia del municipio.

El titular de la dependencia, Salvador de Baruc Carrillo Córdoba, explicó que aunque no se ha detectado la venta de vapeadores dentro de las escuelas, sí se ha visto que los alumnos los consumen en los planteles. Dijo que los dispositivos los llevan escondidos en sus mochilas.

“Se ha detectado consumo a veces dentro de las escuelas, adentro, sí. Se les quita y ya no se les entrega, se tira el vapeador (…) como no se ha estado implementando operativo, no tenemos cómo lo ingresan. Ellos lo llevan y los ingresan en sus mochilas”, detalló.