La Policía Metropolitana de Las Vegas está investigando un incendio que se registró la mañana del miércoles en la entrada del Trump International Hotel.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, un Tesla Cybertruck fue consumido por las llamas justo frente al lobby del hotel. Un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Clark informó a HuffPost que la agencia recibió una llamada a las 8:40 a.m. sobre el incendio de un vehículo en el área de valet del hotel, ubicado en 2000 Fashion Show Drive, aunque no se proporcionaron más detalles.

La policía confirmó que el incendio fue extinguido menos de dos horas después y pidió a las personas evitar la zona. En videos difundidos en redes sociales se puede observar una gran columna de humo negro frente al edificio, mientras testigos afirmaron haber escuchado una explosión. Uno de ellos comentó que el ruido era similar a “un contenedor de basura cayendo al suelo y siendo arrastrado durante 10 segundos”.

Otro video mostró a personas evacuando por la parte trasera del edificio, lo que generó más especulaciones sobre el alcance del incidente.

Aunque todavía no se ha confirmado si hubo heridos, videos publicados en redes sociales mostraron al menos dos ambulancias en la escena, junto con múltiples patrullas de policía.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK

— ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025