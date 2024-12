A partir del 1 de enero de 2025, PornHub bloqueará el acceso a su sitio web desde Florida en respuesta a la nueva ley estatal que exige verificación de edad para mayores de 18 años en páginas de contenido para adultos.

Este martes, los visitantes de PornHub en Florida recibieron un mensaje advirtiendo: “Perderás acceso a PornHub en 14 días“. Según el sitio, la obligación de proporcionar datos personales, como los del permiso de conducir, para acceder a su contenido pone en riesgo la privacidad de los usuarios.

La decisión de bloquear PornHub en Florida destaca los desafíos de equilibrar la libertad en internet, la protección de menores frente a contenidos dañinos y la seguridad en torno al uso de documentos personales. Tanto PornHub como el estado aseguran que su objetivo es proteger a los menores, aunque sus enfoques son diferentes.

Florida aprobó este año una ley que exige verificación de edad para acceder a materiales considerados perjudiciales para menores. La normativa, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, también obliga a los sitios para adultos a ofrecer métodos de verificación anónimos y estandarizados para los usuarios. Según The Daytona Beach News-Journal, los sitios que incumplan esta ley podrán enfrentar multas de hasta 50,000 dólares por violación.

En un mensaje a sus usuarios, PornHub afirmó: “No queremos que los menores accedan a nuestro sitio, y prevenirlo es algo positivo. Pero poner en riesgo la privacidad de todos no logrará eso“. La plataforma también instó a sus visitantes a informarse sobre soluciones de verificación basadas en dispositivos que protejan a los menores sin comprometer la privacidad de los adultos.

Pornhub says it’s pulling out of Florida on January 1, when age verification law takes effect pic.twitter.com/dfaXKCiMEb

— BNO News Live (@BNODesk) December 18, 2024