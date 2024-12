Durante el primer debate presidencial entre el vicepresidente Kamala Harris y Trump en septiembre, Swift anunció su apoyo a Harris a través de una publicación en Instagram. Esta declaración fue significativa, dado que los fanáticos de Swift, conocidos como “Swifties,” son en su mayoría mujeres jóvenes, un grupo demográfico clave en las elecciones.



A pesar de este respaldo, Trump ganó las elecciones y asumirá su segundo mandato en enero. Durante un episodio de The Ingraham Angle, la presentadora sugirió que Swift podría aprovechar la oportunidad para unir al país.



“The Angle tiene un consejo para ella: llama a Trump y ofrécete a actuar en la investidura. Sería una jugada inteligente para Taylor Swift y un gran momento de unidad para el país”, afirmó Ingraham en su programa el jueves.

Ingraham: Speaking of Taylor Swift… Call Trump and offer to perform at the inauguration. It would be smart for Taylor Swift.. pic.twitter.com/dhmS9r9888

— Acyn (@Acyn) December 13, 2024