La Secretaría de Seguridad Pública de Irapuato inició el operativo invernal que pudiera extenderse hasta el mes de marzo de 2025.

Con este operativo, la dependencia indicó que buscan brindar a la ciudadanía que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad atención ante las bajas temperaturas que provocarán los frentes fríos.

El personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos monitorea colonias, comunidades, avenidas y plazas para detectar a personas en condición de calle, además de mantener estrecha comunicación con las y los Delegados en comunidades que se ubican en las zonas más altas del municipio como Tamahula y El Garbanzo.

Israel Martínez Negrete, coordinador municipal de Protección Civil y de Bomberos, destacó que, la finalidad es apoyar sobre todo a personas en situación de calle, así como a habitantes de las localidades más frías del municipio.

“El objetivo que tenemos por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, es obviamente en esta temporada invernal que se ve que viene algo fuerte, estamos en el frente frío número 12 de 48; es estar al pendiente de la gente en situación de calle y en las comunidades que son altas y estarles dando un recorrido una visita para ver su estado de salud, recomendarles medidas de seguridad que deben de adoptar para poder resistir”, enfatizó.

Martínez Negrete agregó que, en estos días comenzaron con la entrega de cobijas y supervisión constante del estado de salud, sobre todo en las madrugadas, de ocho personas que tienen registradas y que pernoctan en calles del primer cuadro de la ciudad.

Para apoyar a quienes ocupen un espacio digno y protegerse de las condiciones que genera el clima gélido, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos, ofrecen el albergue invernal ubicado en la calle Monte Olimpo de la colonia El Cantador, que tiene una capacidad de 60 camas.

Durante los recorridos de monitoreo, se plática con las personas en condición de vulnerabilidad para convencerlas que acudan al albergue pero que, en su gran mayoría desechan la invitación, por lo que solo se les emiten recomendaciones y se les proporciona una cobija.

Al resto de la población, la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos recomienda: abrigarse con ropa de invierno, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, consumir bebidas calientes y fruta rica en vitamina C, no encender anafres o braceros al interior de los hogares y proteger a niños y personas de la tercera edad.