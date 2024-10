El periodismo en México es una profesión de alto riesgo, donde quienes investigan temas como el narcotráfico, la inseguridad, corrupción y la impunidad a menudo enfrentan amenazas de muerte. Y para confirmar esta cruda realidad, Netflix estrenó este jueves Estado de silencio, un documental que relata la historia de cuatro periodistas.

Si bien no es figura central, el nombre de Javier Valdez, quien fue ejecutado de rodillas y con 12 disparos en mayo de 2017, también hace eco en el largometraje de 80 minutos.

Bajo la dirección de Santiago Maza, y Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos, Estado de silencio explora los desafíos de la libertad de prensa en México desde la perspectiva de cuatro periodistas de diferentes estados: María de Jesús Peters, Juan de Dios García, Marcos Vizcarra y Jesús Medina Aguilar.

“Hay una sacudida, nuevamente en el gremio periodístico. Han asesinado a un gran colega, al escritor y periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas. Si a Javier Valdez lo asesinaron, no hay un solo periodista que pueda sentirse, en este instante, seguro en Sinaloa”, menciona en el documental la también periodista Carmen Aristegui, quien expresa frustración llevándose las manos a sus sienes.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en los últimos siete años han asesinado a ocho periodistas mexicanos que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una cifra que destaca la necesidad urgente de fortalecer y reformar la institución.

La muerte del periodista Javier Valdez fue un antes y un después para los periodistas de México.

El documental ‘Estado de Silencio’ ya está disponible en Netflix. pic.twitter.com/dQVQPr6T2m — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 17, 2024

“ESO ME MOTIVÓ MUCHO A CAMBIAR EL FUSIL POR LA CÁMARA”, REFIERE UN PERIODISTA EN ‘ESTADO DE SILENCIO‘

Desde que comenzó el siglo XXI, asesinaron al menos a 141 periodistas y otro personal de medios de comunicación, según la investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Y aproximadamente 61 de estos crímenes estaban directamente relacionados con su trabajo.

El documental despega con la voz e historia del periodista Jesús Medina Aguilar, quien fue amenazado por sujetos a bordo de una camioneta el pasado 29 de septiembre de 2017 en las inmediaciones de la comunidad de Tetela del Volcán, en Morelos. Desde un lugar que aparenta ser una oficina, dice: “No somos la voz, somos el altavoz, les ponemos un micrófono para que resuenen en todos lados”.

“Cuando tenía 15 años causé alta en el Ejército. Fui testigo de lo que el Ejército hace. Me tocó ir a Chiapas. Eso me motivó mucho a cambiar el fusil por la cámara (…) Yo hacía periodismo hiperlocal, tenía una agencia de noticias que se llamaba Agencia Rural de Periodismo. Es un error como periodistas volverte protagonista en la historia. Pero inevitablemente en las radios comunitarias sucede, porque no se puede mantener uno alejado de la situación, de los conflictos sociales”, resume.

En aquel entonces, 2017, comentó que al día siguiente de las amenazas una camioneta lo siguió mientras conducía su moto con intención de embestirlo. Ante ese escenario, abandonó su transporte y viajó al municipio de Cuautla y después a la Ciudad de México al temer por su vida. Hoy sus vivencias están retratas en este documental. N