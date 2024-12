El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 4 de diciembre que eligió al millonario Jared Isaacman, el primer astronauta privado en realizar una caminata espacial, como jefe de la NASA.

“Estoy encantado de nominar a Jared Isaacman, un destacado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA)”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Esta elección podría suponer un conflicto de intereses por la relación del jefe de la compañía financiera Shift4 y Elon Musk, el hombre más rico del mundo y presidente de SpaceX, que formará parte de la administración de Donald Trump cuando este tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero.

Jared Isaacman, de 41 años, se ha convertido en una de las principales figuras de los vuelos espaciales comerciales gracias a su trabajo en SpaceX. Originario de Pensilvania, Estados Unidos, Isaacman fundó la empresa que se convirtió en Shift4 Payments en el sótano de la casa familiar cuando tenía 16 años.

I am honored to receive President Trump’s @realDonaldTrump nomination to serve as the next Administrator of NASA. Having been fortunate to see our amazing planet from space, I am passionate about America leading the most incredible adventure in human history.

On my last mission…

— Jared Isaacman (@rookisaacman) December 4, 2024