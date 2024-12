La continua amenaza de una Tercera Guerra Mundial en el contexto de grandes diferencias geopolíticas por potencias nucleares no se desvanece, por lo que el uso de armas nucleares, se cierne sobre el panorama global, especialmente en las últimas semanas. La llegada de tropas norcoreanas a Rusia y la autorización de misiles de largo alcance a Ucrania por parte de potencias occidentales han elevado las tensiones internacionales. Aunque el temor de las principales potencias sigue frenando una escalada de proporciones catastróficas, el riesgo está más presente que nunca.

En este contexto, los cálculos sobre el poder destructivo de las principales armas nucleares han acaparado la atención. Simulaciones recientes publicadas por The Telegraph destacan las devastadoras capacidades entre Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte. Aunque se tiene conocimiento que también China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán e Israel han desarrollado armamento nuclear.

The “Tsar Bomba” test footage, 1961. The Tsar Bomba is the most powerful nuclear weapon ever created and tested. pic.twitter.com/j5xDHuUfrP

— Historic Vids (@historyinmemes) May 26, 2023