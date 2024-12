Durante un paseo familiar cerca del sitio arqueológico de Tel Qana, en el norte de Israel, Dafna Filshteiner, una niña de 12 años, descubrió un amuleto en forma de escarabajo que data de hace 3,500 años, perteneciente al antiguo Egipto.

Dafna, quien caminaba junto a su madre en la cuenca del río Yarkón, inicialmente buscaba agujas de puercoespín y piedras lisas, pero pronto encontró algo inusual.

“Vi una piedra interesante y se la mostré a mi madre, quien pensó que era una piedra común. Pero al observar una decoración, insistí en que era algo especial. Investigamos en Internet y confirmamos que era un hallazgo único, por lo que contactamos a la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA)“, explicó Dafna.

Expertos de la IAA determinaron que el objeto es un escarabajo, un tipo de amuleto común en el antiguo Egipto, especialmente durante el período del Nuevo Reino (siglo XVI a.C. al XI a.C.).

Este escarabajo en particular tiene grabados únicos, incluyendo:

The goddess Selket (with a scorpion upon her head) and queen Nefertari in the distance

Tomb of Nefertari, Valley of the Queens. pic.twitter.com/4cJuvEskAI

— Egypt Museum (@egyptomuseum) September 18, 2024