Las personas con discapacidad son fundamentales para la sociedad, no solo por sus aportes individuales, sino también porque su inclusión y participación activa reflejan el nivel de humanidad, equidad y justicia de una ciudad o país. Por esta razón, muchas productoras han creado películas, series y documentales inspiradoras sobre personas con discapacidad que muestran historias donde los límites se desdibujan.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos (accidentes). Se estima que 1,300 millones de personas, es decir, 1 de cada 6 individuos sufre una discapacidad importante en el mundo.

A tenor de las Naciones Unidas (ONU), las personas con discapacidad corren dos veces más riesgo de desarrollar afecciones como la depresión, asma, diabetes, ictus (pérdida del flujo de sangre a una parte del encéfalo), obesidad y problemas de salud bucodental.

PELICULAS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AMIGOS INTOCABLES

Es una película francesa de 2011, dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, basada en hechos reales. La historia gira en torno a la amistad entre dos hombres: Philippe, un millonario tetrapléjico, y Driss, un joven inmigrante de origen senegalés que acaba de salir de la cárcel.

Philippe, que quedó paralizado tras un accidente de parapente, busca un asistente personal para ayudarlo en sus actividades diarias. Driss, un hombre que parece no tener interés real en conseguir el trabajo, asiste a la entrevista solo para obtener una firma que confirme que buscó empleo. La cinta aborda temas como la amistad, la superación personal y la lucha contra los prejuicios.

RAIN MAN

Dirigida por Barry Levinson, aborda la trama de dos hermanos: Charlie Babbitt (Tom Cruise) y Raymond Babbitt (Dustin Hoffman), quienes después de años se reencuentran sin querer; solo que uno de ellos no es tan común como su contraparte.

Cruise interpreta a un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difundo padre. En tanto, Hoffman es un hombre autista que siempre ha estado recluido en un centro especial.

OTRAS OPCIONES DE PELÍCULAS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EL TRUCO DEL MANCO

Una de las películas sobre personas con discapacidad poco conocidas es El truco del manco. Con información de Prime Video, Cuajo es un buscavidas con medio cuerpo afectado por una parálisis cerebral y con un sueño: construir un estudio de grabación propio donde poder producir su música.

Para Cuajo, interpretado por El Langui, hay un principio que guía su vida: “A mí no me digas que no se puede”. Con la ayuda de su amigo Adolfo (Ovono Candela), un mulato que malvive con su padre alcohólico, luchará para cumplir su objetivo.

YO SOY SAM

Otras de las películas sobre personas con discapacidad es Yo soy Sam. Es un drama estadounidense del año 2001, dirigido por Jessie Nelson, y con las destacadas actuaciones de Sean Penn, Dakota Fanning y Michelle Pfeiffer. La cinta explora temas trascendentales como el amor, la paternidad y los prejuicios hacia las personas con discapacidad intelectual.

Sam Dawson (Sean Penn) es un hombre con una discapacidad intelectual que lleva una vida tranquila y trabaja en una cafetería. Sin embargo, su vida cambia radicalmente cuando se convierte en padre de Lucy Diamond (Dakota Fanning).

SERIES Y DOCUMENTALES

SPECIAL

Disponible en la plataforma Netflix, esta serie es sobre un hombre homosexual con parálisis cerebral que decide emanciparse y luchar por tener la vida que siempre deseó. En realidad, el actor que interpreta a Ryan Hayes (Ryan O’Connell) es un activista estadounidense y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

INSTINTO

Nuevamente vemos en pantalla la historia de dos hermanos: Marco, un joven empresario de una compañía de tecnología adicto al sexo, y José, un hombre con discapacidad intelectual que niega a enamorarse.

CAMPAMENTO EXTRAORDINARIO

Este documental narra la experiencia de adolescentes con discapacidad que participaron en un campamento de verano en Estados Unidos a finales de la década de 1960. En un contexto marcado por el aislamiento y la discriminación, este espacio se convirtió en un punto de encuentro donde tomaron conciencia de la importancia de unirse y luchar por sus derechos.

TIPOS DE DISCAPACIDAD

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, el Gobierno de México recuerda cuántos tipos existen:

Sensorial Visual: es la deficiencia estructural o funcional del órgano de la visión y de sus funciones asociadas como agudeza visual, campo visual, visión de los colores y profundidad.

Sensorial Auditiva: es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, alteración de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que a su vez pueden limitar la capacidad de comunicación.

Discapacidad Motriz: es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.

Intelectual: se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonada, como en la conducta adaptativa de la persona como el autocuidado, ir a la escuela y aprender habilidades sociales.

Mental o Psicosocial: se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia y no está relacionada con la discapacidad intelectual. Puede ser temporal o permanente y se convierte en una condición de vida. Afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad para relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. N

