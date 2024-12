Los juguetes LEGO son mucho más que bloques de construcción; se han convertido en un símbolo global de imaginación y creatividad. Desde niños hasta adultos, todos disfrutan armando estructuras que van desde diseños sencillos hasta complejas creaciones como vehículos, ciudades e incluso personajes de ficción.

Además de su rol en el entretenimiento, LEGO ha encontrado su lugar en la educación, ayudando a desarrollar habilidades en ingeniería, diseño y programación. Este icónico juguete fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, consolidándose como un favorito atemporal en todo el mundo.

Pero LEGO no se limita al juego doméstico. Su versatilidad también permite creaciones sorprendentes, como el tranvía LEGO Vili, una atracción única en Budapest que está capturando la atención de locales y turistas.

El LEGO Vili es un tranvía de tamaño real construido con casi 1.8 millones de bloques LEGO. Este impresionante modelo mide 11.5 metros de largo y fue diseñado por el maestro constructor Balázs Dóczy. Aunque no está diseñado para transportar pasajeros, el tranvía es arrastrado por un vehículo tradicional y se exhibe en la plaza Deák Ferenc durante el Adviento (este periodo en el cristianismo comienza el 1 de diciembre y termina el 24 de Diciembre), convirtiéndose en una atracción imperdible.

The world’s first full-size rail vehicle made entirely out of LEGO blocks was unveiled in Budapest, Hungary, on Nov. 20. It took 7,000 hours to build the six-ton, nearly 38-foot-long tram car using 1.8 million LEGO blocks. https://t.co/I3l77erzEE pic.twitter.com/S3Db3RR7f6

— KTVO Television (@KTVOTV) December 1, 2024