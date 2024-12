Puebla, Pue. La secretaria de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, Josefina Morales Guerrero, declaró durante su comparecencia ante el Congreso local que no se está eludiendo responsabilidad respecto al caso de los más de 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco.

Sobre el caso Accendo, señaló que continúan las investigaciones ante este hoyo financiero y que dependerá de las autoridades judiciales si es que el dinero se puede recuperar.

Por otra parte, insistió en que no hay certeza en que se logre recuperar los 600 millones de pesos que se perdieron en una inversión fallida, realizada durante la gestión del exgobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Morales Guerrero argumentó que actualmente, la dependencia a su cargo no tiene información específica sobre cómo ha ido avanzando la investigación a dicha firma bancaria, por tal motivo, no se puede asegurar una recuperación de lo invertido anteriormente.

Exfuncionarios con denuncias

Fue en pasado 29 de noviembre cuando el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que dos exfuncionarios estatales ya enfrentan denuncias por ser presuntos responsables del hoyo financiero.

Dijo que en tema de sanciones en estos dos años han emitido 27 resoluciones con sanciones, en las que impusieron otras como:

2 amonestaciones

15 suspensiones

8 destituciones con inhabilitación

2 inhabilitaciones

“Ya se presentaron dos informes de presunta responsabilidad administrativa contra dos exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya estamos en espera de que salga la resolución por parte del Tribunal”, acotó.

“La muerte” de Accendo Banco

Accendo Banco fue una institución de banca múltiple que entró en liquidación judicial en 2021, el proceso de liquidación es la forma en que se cierra y vende sus activos para saldar sus deudas.

En las investigaciones realizadas tanto por la CNBV como por la Unidad de Inteligencia Financiera, se detectaron operaciones inusuales con sospecha de lavado de dinero al interior de Accendo, relacionadas con la familia Reyes de la Campa y cinco empresas donde se desprendieron depósitos y transferencias importantes de cantidades de dinero a cuentas del banco.

Por ejemplo, se detectaron depósitos en efectivo en la cuenta concentradora del banco realizados por distintas empresas cuyos apoderados y titulares eran de nacionalidad china, con señales de alerta como corta edad y domicilios no congruentes con el perfil transaccional.

Asimismo, se detectaron depósitos en efectivo en cuentas del banco, que después fueron transferidos, vías corresponsales, a un banco en el extranjero, para que, posteriormente, se transfieran a una cuenta a nombre de Alumnos 47 Holding. Estos recursos a su vez llegaron a una cuenta de la sofom Credipresto, donde Moisés Cosío era director general y accionista.

Otra de las irregularidades detectadas fue la transferencia de recursos del banco a favor de Recursos Financieros Kerala, S.A. de C.V., firma que fue declarada como empresa fachada por el Servicio de Administración Tributaria.

En junio del 2021, en medio de señalamientos al banco por no cumplir con el nivel de capitalización mínimo requerido de 10.5%, Javier Reyes de la Campa declaró a medios que se había concretado una inyección de capital por 642 millones de pesos, que llegaban principalmente de la firma de medios de pago Toka, de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva.

Sin embargo, según lo detectado por la CNBV, todo esto fue una simulación por parte de Reyes de la Campa. Dos días después de registrarse una supuesta aportación de capital por parte de Toka, por 100 millones de pesos en la cuenta de cheques número 001996440016, los recursos se restituyeron, vía operaciones con otras firmas, a la empresa de medios de pago.

Asimismo, se identificó la simulación de una aportación de capital por parte de Toka por 542 millones de pesos. En esta ocasión, la CNBV detectó que los recursos se restituyeron a los hermanos Villanueva mediante un depósito en garantía por la compraventa, por parte del banco, de acciones de la firma de medios de pago. Al final, ni los hermanos Villanueva se hicieron con 34% de las acciones de Accendo y ni el banco compró a Toka.

Otra de las irregularidades detectadas fue el mal registro que se realizó de la compra, en julio del 2020, de 27 millones de acciones de la firma Organto Foods Inc por parte de Accendo, posicionándose como el accionista mayoritario, según registros de la Bolsa de Valores de Toronto, por lo que tenía que considerar la adquisición en el rubro de operaciones con partes relacionadas.

Pero Accendo no registró la operación conforme a la normativa, por lo cual no reportó correctamente al Banco de México el faltante de capital correcto al 31 de diciembre del 2020, que tenía que ser de 358 millones de pesos y no de 218 millones de pesos como lo hizo. A septiembre del 2021, el nivel de capitalización del banco fue de -6.87 por ciento.

Accendo era un banco que manejaba recursos de varias entidades gubernamentales y que perdió su licencia por operar fuera de las normas regulatorias. Fueron afectados gobiernos estatales como Puebla, Veracruz e Hidalgo.

El fraude aproximado de esta institución ronda los 3 mil millones de pesos a gobiernos que siguen sin recuperar el dinero.