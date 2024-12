La declaratoria de ley marcial en Corea del Sur impulsada por el presidente Yoon Suk Yeol generó reacciones desde Seúl a todo el mundo. Sí bien hemos incrementado el contacto cultural en los últimos años con la nación asiática la barrera idiomática y sus formas de gobierno resultan distintas a las que conocemos en América. Por lo que una voz conocida dio luz en lo que pasaba en el país a sus seguidores: Chinguamiga.

CHINGUAMIGA INFORMA DE LA SITUACIÓN EN COREA DEL SUR

Kim, nombre real de Chinguamiga, es una profesional de la traducción que se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde comenzó a enseñar coreano, motivada por la cantidad de empresas que se instalaron en la zona metropolitana. Sin embargo, su impacto trasciende en el ámbito digital, donde ha ganado notoriedad por compartir contenido humorístico y de entretenimiento. A través de sus plataformas en redes sociales, donde cuenta con 12.2 millones de seguidores en Instagram y 27.7 millones en TikTok, ha logrado captar la atención de miles. Recientemente, utilizó su popularidad para explicar una situación crítica en su país natal.

En su video, Chinguamiga narra los hechos de manera resumida: “No puedo creer lo que pasó ayer en Corea. Hoy en la noche el presidente puso ley marcial“, comienza, detallando el impacto de la decisión y la presencia de las fuerzas militares en las calles. “Eso implica que se nos quita el derecho de libre expresión, no podemos salir de noche, no podemos trabajar con normalidad, ni salir del país” explica Kim en el video.

“También pueden meter a la cárcel a cualquier persona que ellos deseen. O sea, ya no es democracia” añadió la creadora de contenido. “Los militares están controlando Seúl, ya estaban controlando los medios y las noticias”.

“La razón por la que hizo esto es porque el presidente tiene muchas acusaciones de corrupción y los ciudadanos querían destituirlo“, describe los motivos que llevaron al presidente surcoreano a imponer la ley marcial. Para que esto ocurriera, la medida debía ser validada por el Congreso, pero el mandatario envió fuerzas militares para evitar que la oposición ingresara al Congreso, con el fin de que su decisión avanzara sin obstáculos. Sin embargo, el plan fracasó.

“La ley marcial fracasó y apenas duró 3 horas“ explica. La ciudadanía está convocada a marchar para exigir la salida de Yoon Suk Yeol. “Por una persona casi perdemos la libertad” concluye.

A pesar de los constantes cuestionamientos que enfrentan los influencers o creadores de contenido por su contribución a la cultura o la información actual, en este caso, Chinguamiga ha logrado que personas que probablemente jamás habrían mostrado interés en temas geopolíticos, como la situación en Corea del Sur y su presidente Yoon Suk Yeol, presten atención al asunto. Hasta el momento, el video en Instagram cuenta con más de 2.3 millones de reproducciones y 125,000 reacciones.

¿POR QUÉ LA DECISIÓN DE YOON?

Yoon es un presidente debilitado desde que el opositor Partido Democrático obtuvo mayoría en las legislativas de abril pasado.

La oposición recortó unos 4,1 billones de won (2.800 millones de dólares) del presupuesto para 2025, “todos los presupuestos clave esenciales para las funciones básicas del país“, según el presidente.

Sin embargo, según Gi-Wook Shin, un profesor de la Universidad de Stanford, estas dificultades, combinadas con una investigación sobre su esposa y sus bajos niveles de popularidad, no justificaban imponer la ley marcial.

Una medida tan drástica “suele reservarse para situaciones como una guerra, emergencias u otras preocupaciones similares que amenacen la seguridad nacional”, dijo Shin a AFP.

¿QUÉ SIGUE PARA YOON?

Seis partidos opositores presentaron una moción de censura para destituir al presidente, que podría ser votada el viernes.

La oposición tiene una amplia mayoría en el Parlamento, de 300 escaños, y solo necesita algunos votos del partido de gobierno para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios.

Si se aprueba la moción de censura, Yoon será suspendido mientras a la espera de la Corte Constitucional, que deberá emitir un fallo en 180 días. Mientras tanto, el primer ministro asumiría la presidencia.

Si Yoon es destituido, se deberán celebrar nuevas elecciones presidenciales en 60 días.

LAS REACCIONES INTERNACIONALES

Corea del Sur es un aliado clave de Occidente y un importante baluarte democrático en una región dominada por regímenes autoritarios.

Estados Unidos expresó “alivio” por el retiro de la ley marcial pero dijo esperar “que los desacuerdos políticos se resuelvan pacíficamente y de acuerdo con la ley”.

China, aliado clave Corea del Norte, urgió a sus ciudadanos mantener la cautela mientras que Rusia, cada vez más cercana a Pyongyang, calificó la situación como “alarmante”.

Japón, que se ha aproximado a Seúl bajo el mando de Yoon, dijo seguir la situación con “grave y excepcional preocupación”. N

(Con información de AFP)