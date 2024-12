La polarización política en Argentina sigue intensificándose, extendiéndose incluso a espacios culturales como la música. Un ejemplo reciente de este fenómeno es el insólito conflicto desatado entre seguidores libertarios del presidente argentino Javier Milei, Spotify y la cantante Lali Espósito, que expuso las brechas ideológicas afectan hasta los aspectos más cotidianos de la sociedad.

SPOTIFY Y EL LENGUAJE INCLUSIVO

Todo comenzó con un tuit de Spotify Argentina promocionando la nueva canción de Lali, “No me importa”. La publicación utilizaba lenguaje inclusivo al llamarla “madre de todxs lxs argentinxs”, lo que desató una ola de críticas de sectores libertarios. Estos acusaron a la plataforma de promover una agenda ideológica que consideran parte de una “micromilitancia kirchnerista woke“.

lali madre de todxs lxs argentinxs 💋🇦🇷 https://t.co/sfWnjvtr0z — Spotify Argentina (@SpotifyARG) November 25, 2024

Ante esta postura, los simpatizantes de Javier Milei, actual presidente constitucional de la República Argentina, iniciaron una campaña para boicotear Spotify y migrar a otras plataformas como YouTube Music.

EL IMPACTO DE LALI

Lejos de afectar negativamente a Lali, la controversia terminó beneficiándola. La cantante, conocida por su defensa de derechos sociales como el aborto legal y su postura a favor del lenguaje inclusivo, se convirtió en el centro de la conversación cultural y política. Su sencillo se posicionó rápidamente en las listas más populares, no solo en Spotify, sino también en YouTube Music.

Esta polémica también fortaleció el vínculo entre Lali y sus fans, quienes destacaron su autenticidad y compromiso social. En redes sociales, muchos usuarios celebraron la “revancha cultural” frente a las críticas libertarias, afirmando que la visibilidad del tema fue mayor gracias a la controversia.

LALI EN LAS DISCUSIONES POLÍTICAS VS. MILEI

Lali Espósito no es ajena a la discusión política en Argentina, además de gozar de gran fama en la nación sudamericana ha tenido desencuentros directos contra el actual presidente. Durante años, ha utilizado su plataforma para abordar temas como los derechos de las mujeres, el feminismo y el uso del lenguaje inclusivo, generando tanto admiración como controversia. Su firme defensa del aborto legal y su participación en campañas a favor de derechos humanos la han consolidado como una figura relevante en el ámbito político y cultural.

En entrevistas, Lali ha señalado que su compromiso social nace de su experiencia personal y del deseo de utilizar su influencia para promover cambios positivos. Aunque evita alinearse directamente con partidos políticos, sus acciones y declaraciones han sido interpretadas como una postura cercana a sectores progresistas, lo que la ha colocado en el ojo del huracán en un contexto de alta polarización.

Lali Espósito, reconocida cantante y actriz argentina, destacó en el tradicional Cosquín Rock con su tema “¿Quiénes son?”, lanzando una dedicatoria contra “los mentirosos y antipatria”. Este gesto provocó una fuerte reacción del presidente electo Javier Milei, quien la apodó despectivamente como “Lali Depósito”, acusándola de beneficiarse económicamente del Estado.

Tras días de polémica y señalamientos, Lali respondió con una carta abierta en sus redes sociales, alejándose de la confrontación y extendiendo una invitación al mandatario a uno de sus conciertos. La carta que le expuso la cantante de “Disciplina” al cantante de “Panic show” (recordemos que Milei también canta y ofrece conciertos) y presidente de Argentina reza lo siguiente:

Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto (…)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali)

No creo (que) el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido; su afirmación de que tiene 32 años y lleva 20 trabajando, y que gracias a eso sacó a su familia adelante y dio trabajo a mucha gente; también, que “no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre (…)

PD: Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro. Concluye la carta que le compartió al mandatario.

ARGENTINA PARTIDA EN DOS

Este episodio ilustra un problema más amplio: la creciente polarización en Argentina, donde cada vez más aspectos de la vida cotidiana se ven atravesados por conflictos ideológicos. Desde el lenguaje hasta la música, todo se convierte en un campo de batalla entre diferentes visiones del mundo, reflejando la fragmentación social que enfrenta la nación.



El caso de Lali Espósito y Spotify no solo evidencia la intensidad de la polarización política en Argentina, sino también cómo la música y el arte pueden ser catalizadores de debates más amplios. Mientras tanto, figuras como Lali siguen utilizando su plataforma para promover valores inclusivos y empoderar a nuevas generaciones, demostrando que el arte no solo entretiene, sino que también puede ser un motor de cambio social. N

