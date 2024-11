Taylor Swift es una de las figuras que genera mayor atención momento, y con la constante circulación de rumores, el productor musical DJ Snake afirma que la cantante aparecerá en el próximo álbum de Kendrick Lamar.

Swift, está terminando su gira récord Eras Tour, y Lamar ya habían trabajado juntos anteriormente cuando el rapero participó en la canción de Swift “Bad Blood” del álbum 1989. La canción fue un gran éxito para ambos artistas, ya que se convirtió en el cuarto número 1 de Swift en la lista Hot 100 de Billboard y el primer número 1 en la carrera de Kendrick.

Aunque DJ Snake es la única persona que asegura que los dos músicos volverán a colaborar, tanto Swift como Lamar lanzaron música producida por Jack Antonoff este año, avivando los rumores sobre una posible colaboración.

DJ Snake reveló la noticia durante una entrevista en francés, que luego fue publicada en X (anteriormente Twitter) por la cuenta @TSUpdating.

“¡DJ Snake revela que Taylor Swift estará en el próximo álbum de Kendrick Lamar!” decía el pie de foto. Al momento de escribir esto, la publicación había sido vista más de 188,000 veces.

“¡Taylor Swift y Kendrick Lamar estuvieron en el mismo estudio con Jack Antonoff y Sounwave en diciembre de 2023!”

