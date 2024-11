Las recientes elecciones celebradas en nuestro vecino país del norte han

reflejado, una vez más, el poder de las redes sociales. El ahora presidente Donald

Trump, como muy pocos políticos, ha intuido su influencia y ha hecho uso de la

misma de una manera magistral. Tal como dice el coach y motivador Tony Robins,

“anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan, los líderes se

anticipan” y ésta no es la primera vez que un mandatario se apoya, como diría

nuestro expresidente López Obrador, en las “benditas redes sociales”.

Como es conocido por todos, en su periodo anterior, Trump desarrollaba su

política exterior a través de su cuenta personal de la entonces llamada Twitter,

ahora X, pero su relación con la tecnología ha ido mucho más de lo anecdótico.

Convirtiéndose en un caso de análisis para muchos estudiosos de temas

políticos, el escándalo de Cambridge Analytica y el primer triunfo de este

empresario norteamericano, abrió el debate sobre la injerencia de las plataformas

en las democracias modernas.

Contrario a lo que sucede con los medios tradicionales de información, el

ciberespacio abre la posibilidad de encontrarnos através de una comunicación

multidireccional, inmediata, cercana, instantánea y en donde la población puede

participar más libremente. Durante años, las plataformas desarrollaron su

algoritmo para que, escucháramos y viéramos, solo aquello que nos interesaba y

Donald Trump se dio cuenta del potencial de la “publicidad personalizada”. Acorde

a su imagen “antisistema”, enarbolando que rompía con la política tradicional y

autodenominándose como un antipolítico, el magnate trató de “venderse como un

producto más” dentro de las redes, especialmente, segmentando al electorado

según su personalidad gracias al modelo de negocios de Facebook y el análisis

realizado por la empresa Cambridge Analytica.

Anuncios en redes influyeron en los indecisos

¿Existía algún límite para que las redes sociales se convirtieran en la nueva plaza

pública, una verdadera ágora como la que hablaban en la Antigüedad? La

legislación no preveía y, mucho menos prohibía, que el entonces candidato

republicano mostrara contenidos distintos según los intereses de sus votantes.

Como nunca antes en la historia, la cercanía con las necesidades de los

ciudadanos a través de anuncios en redes, influiría en aquellos indecisos y,

reforzaría el voto a su favor dentro de sus adeptos.

Aunque el escándalo desembocó en distintas audiencias del Congreso con el

dueño de Meta, Mark Zuckerberg, poco se reguló al respecto y la plataforma

decidió, de buena fe, prohibir los anuncios de carácter político para evitar

suspicacias. No obstante, eso no frenaría el poder de las redes sociales y Donald

Trump lo sabía.

Aunque intentó diseminar, infructuosamente, la idea de un fraude ante la derrota

frente a Joe Biden, la toma del Capitolio no fue un asunto menor.

Tampoco lo fue la “censura” que sufrió de plataformas y la creación de su propia red, Truth. Sin

embargo, regresaría a las redes y, no sólo eso, tendría el respaldo de

personalidades tan importantes como Elon Musk o la “neutralidad” de Jeff

Bezos. Si bien es cierto que ya no siguió el esquema de publicidad personalizada

de 2016, ahora estaría atento a los micro-influencers, la participación en podcasts,

la narrativa a través de memes y el uso de otras plataformas como TikTok.

Su regreso sería impensable si no hubiese entendido el cambio generacional y el

uso de la tecnología por parte de los votantes. Sumado a ello, su narrativa de

“volver a hacer América grande otra vez”, y escuchar a la “masa de los olvidados”

fueron claves. Al igual que otros líderes populistas, ha sabido “darle voz” a

aquellos rencores que seguían dentro del subconsciente de un gran número de

electores. Ciudadanos caucásicos, pobladores de zonas rurales, jóvenes, grupos

de extrema derecha y conspiracionistas eran su público. Por ejemplo, los temas

de seguridad y migración y especialmente, el manejo de la inflación fueron

recurrentes en su campaña. Conocedor de un cambio en los valores de los

“ciudadanos promedio” sabía, que temas polémicos como el aborto, no estaban

dentro de sus prioridades tanto como “la defensa en contra de una agenda wok”.

La gran ventaja con la que ganó estas elecciones son una muestra de que supo

aprovechar las carencias demostradas por Joe Biden, un “político alejado del

pueblo”. Por ejemplo, hizo énfasis en la salud mental de su contrincante a pesar

de que la diferencia de edad entre ellos era mínima. Fue tan fuerte su narrativa

que, a media campaña, los demócratas se vieron forzados a cambiar de

candidato. Kamala Harris también sería blanco de comentarios denotativos del

ex presidente pero los ciudadanos no se sentían ofendidos por sus bromas ni con

el ánimo de defenderla.

Las grandes figuras se diluyeron frente a los creadores de contenido

¿Cuál fue la sorpresa?

El poder de las “grandes figuras” como Taylor Swift o Ricky Martin se diluyó frente

a creadores de contenido como Joe Rogan. Además, los medios de comunicación

se han visto nuevamente anquilosados y alejados de la realidad, los analistas

daban un panorama de empate o elecciones sumamente discutidas. Muchos de

ellos mencionaban el peligro de que el candidato republicano no reconociera su

derrota cuando los resultados muestran un equivalente a 6 millones de votos de

diferencia.

¿Cuál será uno de sus grandes retos?

Trump ha demostrado ser un excelente candidato para las redes pero, en su

momento, ha tratado de limitar el poder de Meta, calificandola de monopolio o

acusando a TikTok, de ser un instrumento de propaganda y espionaje chino.

¿Seguiría con esa misma línea después de ser beneficiado por las plataformas?

Sumado a ello, está la figura de Elon Musk quien ha sido crucial para la campaña.

Sus contenidos son vistos por millones de personas y el eco fue mayúsculo

cuando lo ha respladado. Incluso, lo señaló como un posible miembro dentro de su

equipo de gobierno. ¿Dos personalidades tan controversiales podrán coexistir y

trabajar? ¿Su relación modificará a las redes como las conocemos ahora?

¿Tendremos más candidatos influencers?

* Laura Coronado Contreras. Investigadora del IMEESDN. Académica de la

Universidad Anáhuac México y la Escuela Libre de Derechos. Autora de Familias

Enredadas: Cultura Digital para papás, novatos y todos los que quieran aprender

del sano uso de las redes sociales (Penguin), La Libertad de Expresión en el

Ciberespacio, (Tirant), La regulación global del ciberespacio (Porrúa) y 12 óperas

para conocer el Derecho (Bosch).