Con el descenso de las temperaturas en Tijuana y el resto de Baja California las familias hacen uso de calentones que ayuden a mantener sus hogares cálidos, no obstante, el uso de estos aparatos, en especial los que funcionan con gas, representan un riesgo para la integridad de las personas si no son utilizados de manera adecuada.

“Tenemos que entender que estos dispositivos al estar trabajando a base de gas consumen oxígeno, eso quiere decir que si yo tengo un calentón que tiene una mina de gas o cualquier dispositivo que emita lumbre, tiene que haber cierta ventilación en el lugar donde va a estar eso”, explicó Héctor Díaz, supervisor del Sector II de Bomberos Tijuana.

No cerrar por completo los espacios y permitir ventilación

No se tienen que cerrar completamente las casas aunque se quiera aumentar de manera rápida la temperatura, optando siempre por una entrada de oxígeno a través de una ventana o parte del hogar que lo permita.

Los daños que puede generar el gas propano (de uso casero) en las personas es nocivo y hasta mortífero si se inhala por varios minutos, además, hay otros riesgos relacionados con la utilización de aparatos que emiten calor mediante gas o el fuego.

“El monóxido de carbono es un gas que es altamente tóxico, si nosotros no mantenemos una ventilación adecuada de nuestros hogares, si tenemos lumbre, este gas nos va a ser sentir primero que estamos cansados, que nos va a dar sueño y lo que está pasando es que no estamos intoxicando y esto nos puede llevar a perder la vida”, abundó Díaz.

Una buena opción para mantener su hogar caliente, son los calentadores eléctricos.

Una de las opciones más seguras son los calentones con base de aceite que funcionan conectados a la luz eléctrica, ya que emiten una temperatura no demasiado elevada, pero manteniendo el espacio agradable.

“Los eléctricos mientras estén bien las instalaciones eléctricas, mientras el cableado este de manera adecuada no se corren riesgos, porque estos los que hacen es que calientan el aceite y este manda temperatura, no emana lumbre, entonces no es tanto el riesgo”, refirió el supervisor del Sector II de Bomberos Tijuana. N